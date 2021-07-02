Рабочий БЕЛАЗа: Помните, самое темное время — перед рассветом 3 2.07.2021, 15:17

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Александр Смольский

Даже мелкие шаги вращают Землю.

Рабочий БЕЛАЗа Александр Смольский 2 июня был задержан на рабочем месте. 2 июля, ровно через месяц, стал его последним днем работы на заводе, пишет ex-press.by.

«Сегодня мой последний рабочий день на Белазе. Кроме опыта в сборке таких известных всему миру машин, как белазы, я также получил бесценный опыт в области человеческих взаимоотношений. Почему важно говорить правду и не бояться этого? — лично для меня это даже не является вопросом. Почему люди, принимающие решения, готовы на все, чтобы самим оставаться в своём кресле? — вопрос, но многие, наоборот, не задаются им. Ведь все мы приходим на работу за деньгами... Лично у меня было бы ощущение, что меня покупают. Я приходил на работу выполнять свои трудовые обязанности и получал деньги за это, ценил свой труд и себя, не поступаясь своими принципами и идеалами.

Мне очень жаль людей, которые хотели перемен, верили в лучшее и вынуждены были молчать или принимать решения, противоречащие своим убеждениям. Не могу представить себе, как они чувствуют себя при этом и в последствии. Такие люди есть везде, не только на производстве, их очень много. Сейчас о них не хотелось бы говорить, но все же, если меня будут читать и такие люди, я вам скажу: найдите в себе смелость и самоуважение. Будьте справедливы, говорите правду, правду говорить легко и приятно. Уважайте людей вокруг, именно они строят и проектируют Белазы, не станки и не роботы. Люди должны стать главной ценностью — меняйте мир вокруг к лучшему. Помните — даже мелкие шаги вращают Землю.

Спасибо тем смелым, честным и порядочным людям, с которыми мы строили настоящий профсоюз на Белазе. Вам хочется сказать — все только начинается! Нужно работать и показывать людям, что такое сила реального, а не бумажного объединения. Будьте солидарны, поддерживайте друг друга, боритесь друг за друга, и все получится. Сейчас все вокруг очень похоже на произведения Оруэлла. Но, как бы банально это не звучало, самый тёмный час — перед рассветом. Смотрите в будущее смело и с надеждой. Чаще улыбайтесь, будьте открыты и отзывчивы, верьте в лучшее, ведь будущее полно и приятных сюрпризов. Я с вами, спасибо, ещё раз вам за все.

Ровно месяц прошёл с момента моего задержания, обыска и изъятия ноутбука. Для любого несложно сосчитать дважды два и понять, почему сегодня я забираю трудовую по «соглашению сторон». Об остальном не буду, это все мелочи.

Я впервые ухожу с работы с таким чувством, ухожу в никуда. Но благодаря своим близким, а также хорошим и честным людям, с высоко поднятой головой» , - рассказал рабочий.

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