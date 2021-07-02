СМИ: Мэр подмосковной Коломны покончил с собой 2.07.2021, 15:24

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Денис Лебедев

Фото: denis74lebedev / VK

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире, предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили источники РБК.

Других подробностей пока нет. «Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника агентства, причины самоубийства 46-летнего Лебедева сейчас устанавливаются.

Следственный комитет подтвердил, что глава Коломны Денис Лебедев найден мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК).

Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 1997 году он окончил Коломенский педагогический институт, а в 2003 году — Московский государственный открытый университет. В декабре 2011 года Лебедев был избран депутатом Московской областной Думы. Он занимал пост главы городского округа Коломна с октября 2016 года.

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