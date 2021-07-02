В Хельсинки велосипедисты могут заработать деньги, занимаясь любимым делом 1 2.07.2021, 15:33

Мэрия города попросила велосипедистов помочь нанести на карту Хельсинки 300 километров велосипедных дорожек.

В Хельсинки велосипедисты могут получать около 2 евро за каждый километр езды. Мэрия города попросила велосипедистов помочь нанести на карту Хельсинки 300 километров велосипедных дорожек, пишет euro-pulse.ru.

Велосипедисты должны скачать приложение Crowdchupa и прикрепить свой телефон к велосипеду. Устройство будет записывать кадры с улиц, а искусственный интеллект — определять повреждения дорожек.

Помимо платы в размере 2 евро за каждый километр велосипедисты могут собирать виртуальные объекты (монеты, черника, вишня, лимоны и клубника), которые отображаются на карте приложения, и зарабатывать дополнительные деньги.

Подобная инициатива появится и в других городах Финляндии – например, в Куопио и Пирканмаа.

Приложения для велосипедистов появляются и в других европейских городах. В 2021 году власти Дублина запустили приложение, которое поможет велосипедистам выбрать наиболее оптимальный маршрут.

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