Президент «Евронеста»: Ожидаем, что диктатор Лукашенко скоро примет последнее верное решение - покинуть Беларусь 13 2.07.2021, 16:57

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Андрюс Кубилюс

ЕС готов помочь народу Беларуси в мирной передаче власти посредством демократических и свободных выборов.

Президент Парламентской Ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс выпустил заявление после выхода режима Лукашенко из программы «Восточное партнерство».

Сайт Charter97.org приводит текст заявления:

— Нелегитимный Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал узурпатором власти в Беларуси.

Режим постоянно и отчаянно пытается удержать власть, применяя репрессии против невиновных белорусов и совершая террористические акты, разжигая страх, используя массовую пропаганду и угрозы.

Решения Лукашенко с точки зрения международного права недействительны.

Недавнее заявление режима о так называемой приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве означает единственное: диктатор Лукашенко может уйти из инициативы «Восточного партнерства», однако ни он, ни его нелегитимный режим не в состоянии устранить Беларусь из политики и программ «Восточного партнерства».

Решения нелегитимного режима не имеют правовых последствий. Для ЕС, его государств-членов и институтов Беларусь остается партнером в инициативе «Восточное партнерство». Точно так же любые дальнейшие решения Лукашенко или его режима в отношении Беларуси будут недействительными.

Решения о будущем Беларуси находятся в руках белорусского народа. Только народ Беларуси посредством свободных и демократических выборов может выбрать путь своей страны.

Мы ожидаем, что диктатор Лукашенко скоро примет последнее верное решение - покинуть Беларусь. Международное сообщество и, в частности, ЕС поддерживают народ Беларуси и готовы помочь ему в мирной передаче власти посредством демократических и свободных выборов.

Европарламент подчеркивает, что Беларусь остается участником инициативы «Восточное партнерство» и готова расширять взаимодействие с демократическими силами Беларуси. В том же духе, лидеры демократической Беларуси должны быть официально приглашены представлять Беларусь на предстоящем саммите «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе в декабре 2021 года. Нелегитимные заявления узурпатора Лукашенко никак не повлияют на статус Беларуси в инициативе «Восточное партнерство».

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