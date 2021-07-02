«Депутат» Савиных не смог выехать на сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

«Депутат» Савиных не смог выехать на сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ15
- 2.07.2021, 16:14
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Ему отказали в шенгенской визе.
Председатель постоянной «комиссии» по международным делам «палаты представителей» Андрей Савиных не смог получить шенгенскую визу для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Посольство Австрии в Беларуси отказало псевдодепутату, так как в условиях пандемии временно не выдает визы. Консульство Латвии в Витебске (интересно, зачем житель Минска обращался именно туда?) в ответ на запрос о визе сообщило, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд.