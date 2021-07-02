Надо выходить из матрицы 1 2.07.2021, 16:34

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Посмотрите по сторонам, за агротрэшевым фасадом скрывается еще более уродливая картина.

Вчера появилась новость о том, что в пункте пропуска Новая Гута на границе с Украиной будет проводиться эксперимент по платной и обязательной дезинфекции транспортных средств, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Со понятием «Л – логика» в плане COVID-19 хунта не дружит давно. Самолетами «Белавиа» вирус не переносится, это мы уже знали. Теперь коварная болезнь решила атаковать через один конкретный погранпереход с Юга. Поэтому именно там нужно поставить мощный заслон.

Только почему-то профит от этого заслона будет течь в конкретную компанию «БелГлобалГарант». Если немного покопаться, то внезапно окажется, что бенефициаром процесса дезинфекции будет Сергей Тетерин, тот самый любитель арбузов и один из давних спонсоров режима.

Элегантно, правда? Это не налог. Это не сбор. А обязательная платная процедура. Мимо бюджета сразу в карман хунты. Белорусское ноу-хау по борьбе с COVID-19 и финансированию режима. Два в одном - бинго.

Но если присмотреться в плане изобретения способов «относительно честного изъятия» денег у населения на себя любимую хунте позавидует сам великий комбинатор Остап Ибрагимович.

Штрафы по фотофиксации - ЗАО «Безопасные дороги», частная контора приход учредителей которой австрийской «Эвонсайд холдингс» лоббировал Шейман. Убогий «БелТолл», тоже частная контора, за которой стоит австрийский же «Капш», и снова не обошлось без Шеймана.

Можно еще внимательно посмотреть на рынок страховых услуг, где не осталось несвязанных с хунтой компаний. Или банки, в которых лежат наши деньги (если еще лежат - ведь валютные ограничения уже не за горами). Торговые сети, которые принадлежат подконтрольным олигархам. Застройщики, которым отдают самые лакомые куски в столице, тоже не случайные компании.

«Минская семибоярщина» небезосновательно утверждает, что многие предприятия из разряда «фамильного серебра», которые хунта «не дала приватизировать и уничтожить» через систему залогов уже фактически не принадлежат народу Беларуси.

Что это все значит? Мы фактически живем в красивой матрице. В стране, в которой мы живем, нам принадлежит ровно ничего. Нас превратили в некую кормовую базу, которая просто питает ненасытную хунту. Неудивительно, что она не хочет уходить. Ибо без нас она просто не может существовать. Такой вот огромный паразит.

Только мы в состоянии это изменить. Посмотрите по сторонам. За агротрэшевым фасадом еще более уродливая картина. Принятие реальности болезненно, но необходимо.

Надо выходить из матрицы.

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