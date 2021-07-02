Погранслужба Литвы предлагает ввести режим экстремальной ситуации из-за потока нелегальных мигрантов из Беларуси 9 2.07.2021, 16:40

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Только за последние сутки задержаны 150 нелегалов.

В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит ввести режим экстремальной ситуации, пишет delfi.lt.

"Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне", – заявил журналистам в пятницу заместитель командующего СОГГ, полковник Антанас Монтвидас.

Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления должны будут предоставить помещения для расселения мигрантов.

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше", – сказал в пятницу на пресс-конференции заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.

По его словам, поток нелегалов беспокоит.

"В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", – сказал представитель СОГГ.

За последние сутки задержаны 150 нелегалов. По словам Мачайтиса, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы.

"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", – сказал он.

По его словам, помещения на заставах в Варене и в Вильнюсе заполнены.

"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев", – заметил Мачайтис.

"Несколько сот мест у нас есть в центре регистрации иностранцев, в школе пограничников все места заняты. В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест", – продолжил он.

Мачайтис не скрывал, что потоки нелегальных мигрантов рекордные.

"У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала", – заметил он.

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