Экс-премьер Франции, осужденный за коррупцию, стал членом совета директоров российской «Зарубежнефти» 7 2.07.2021, 16:52

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Франсуа Фийон

Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти". Он и замруководителя "Росимущества" Алексей Павлов сменят в составе совета директоров "Зарубежнефти" бывшего заместителя главы Минэкономразвития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства Алексея Козлова, передает «Настоящее время».

Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год. В 2017 году он был одним из фаворитов предвыборной гонки, но его рейтинг сильно упал после предъявления ему обвинений, и выборы выиграл Макрон. В июне 2020 года его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о растрате. По версии следствия, Фийон фиктивно трудоустроил свою жену и детей на госслужбу, они годами получали зарплату из бюджета. Три года Фийон должен отбыть условно, еще два – в тюрьме.

Французские СМИ неоднократно рассказывали о дружеских отношениях Фийона и российского президента Путина. Фийон с Путиным на "ты", их связывают давние и тесные связи. Фийон и Путин "по-настоящему уважают друг друга", писал еженедельник L’Express. Уже после отставки с поста главы правительства российский лидер приглашал Фийона на свою подмосковную дачу. Также Фийон неоднократно ездил на Валдайский форум и другие устраиваемые российской властью мероприятия.

В марте 2021 года "Коммерсант" сообщал, что Путин и Фийон якобы встречались ночью в Кремле. О поздней встрече с "гостем из Европы" рассказывал сам Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, впрочем, опроверг, что навещал президента Фийон.

Выступая в июне 2021-го на Петербургском международном экономическом форуме, Фийон назвал санкции против России "глупыми и незаконными".

"Зарубежнефть" занимается строительством нефтяных объектов за рубежом, ее единственный акционер – Росимущество.

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