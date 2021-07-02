Ученые выяснили, как долго человек сможет прожить к концу века 2.07.2021, 17:20

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Специалисты использовали статистическое моделирование.

По оценкам американских ученых, максимальная продолжительность жизни человека в концу XXI века может достигнуть 125-132 лет. Работа опубликована в журнале Demographic Research, пишет naked-science.ru.

Самым старым человеком, данные о котором были задокументированы официально, считается француженка Жанна Луиза Кальман, которой на момент смерти в 1997 году было 122 года.

Сегодня старейший человек на планете — 118-летняя Канэ Танака из Японии. Таким образом, перешагнуть порог в 122 года пока, возможно, никому не удавалось.

Ученые из Вашингтонского университета (США) решили оценить максимальную продолжительность жизни людей к 2100 году. Для этого они использовали статистическое моделирование. В него включили такие параметры, как возможное развитие медицины, генетики и другие показатели.

Исследователям удалось показать, что к концу столетия отдельные люди смогут жить до 125-132 лет. Если говорить более конкретно, то, по оценкам специалистов, вероятность того, что к 2100 году человек сможет дожить до 126 лет, равна 89 процентам, до 128 — 44 процентам, а до 130 — 13 процентам. На сегодня это абсолютный рекорд, который, по официальным данным, не достиг еще ни один человек на Земле.

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