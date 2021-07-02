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Выпускнице юрфака БГУ Екатерине Винниковой дали 15 суток ареста

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  • 2.07.2021, 17:28
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Выпускнице юрфака БГУ Екатерине Винниковой дали 15 суток ареста

Ее мощное выступление на вручении дипломов напугало Таракана.

Выпускнице юридического факультета Белорусского государственного университета Екатерине Винниковой дали 15 суток ареста, пишет tut.by.

29 июня выпускница юрфака БГУ во время торжественного вручения дипломов поблагодарила со сцены адвоката Максима Знака и уволенных по политическим мотивам преподавателей.

Суд счел, что этими словами девушка «нарушила правила проведения массовых мероприятий». По статье 24.23 КоАП девушка получила 15 суток ареста.

При этом в присутствии адвоката на нее составляли протокол по статье 24.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица»).

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