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В субботу в Беларуси будет до +27°С

  • 2.07.2021, 17:51
В субботу в Беларуси будет до +27°С

Прогноз погоды по стране на 3-5 июля.

3 июля погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтальных разделов, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. По южной половине дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в дневные часы в отдельных районах град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +21..+27°С.

4 июля погодные условия продолжат определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +23..+28°С.

5 июля рост атмосферного давления будет способствовать уменьшению количества облачности и осадков. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди,в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13.. +19°С, максимальная в разгар дня +24.. +29°С.

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