Грузовой Boeing 737 упал у берегов Гавайев 2.07.2021, 18:03

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Фото: Unsplash

У судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета.

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов. Об этом сообщает CNBC, отрывок новостного сюжета был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала.

Согласно предварительной информации, у судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты самолета попытались совершить экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу, столицы американского штата Гавайи, расположенной на южном побережье острова Оаху.

По данным Департамента транспорта штата (DOT), инцидент произошел около 1:45 ночи по местному времени (около 14:45 по минскому времени) примерно в трех километрах от аэропорта Калаэлоа.

Местный ресурс Hawaii News Now уточняет, что на борту находилось два человека. Береговая охрана США отправила на место происшествия отряд спасателей, а также катер, вертолет и самолет С-130. Также к месту падения судна прибыла пожарная служба Гонолулу.

К настоящему моменту оба находившихся в самолете в момент крушения человека были найдены спасателями и эвакуированы с места инцидента. Одного из пилотов береговая охрана США доставила по воздуху в медучреждение Queen’s Medical Center. Другой человек был доставлен спасательной лодкой на берег. В каком состоянии находятся пострадавшие не уточняется.

Самолет Boeing 737 вылетел из международного аэропорта имени Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу и направлялся в Кахулуи (город на острове Мауи Гавайского архипелага).

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