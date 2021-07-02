У клиентов МТБанка ошибочно списали деньги 2.07.2021, 18:37

В банке рассказали, что делать, если средства еще не вернулись.

Клиенты МТБанка на протяжении трех дней — 29, 30 июня и 1 июля — сталкивались со сбоями в работе карточек Mastercard. Из-за этого у некоторых из них со счетов ошибочно списали деньги. В банке рассказали tut.by, что делать клиентам, у которых средства до сих пор не вернулись на счета. Напомним, около двух недель назад в работе МТБанка произошел масштабный сбой из-за выхода из строя модуля охлаждения сетевого оборудования.

Что произошло

У МТБанка 29 июня около 18.10 произошел технический сбой, из-за чего у клиентов возникали сложности с операциями по картам Mastercard. В некоторых случаях были ошибочно заблокированы средства на счетах. «При этом все прочие сервисы банка работали в штатном режиме. Сбой был устранен в тот же день в 20.00, работоспособность операций по картам была полностью восстановлена, ошибочные блокировки по операциям сняты», — уточняют в банке.

30 июня и 1 июля кратковременные сбои по операциям по картам Mastercard повторились. «Для установления причины сбоя и дальнейшему принятию мер по недопущению его повторения потребовался более длительный промежуток времени», — поясняют в банке.

При этом ночью 1 июля МТБанк проводил технические работы и предупреждал, что могут быть сбои в работе платежных карточек. 1 июля днем из-за сбоев также временно были недоступны интернет-банк и мобильное приложение.

Что делать, если деньги до сих пор не вернулись на счет

В банке пояснили, как быть клиентам, которым пока не вернули на счета ошибочно списанные средства. «На текущий момент работоспособность полностью восстановлена и ошибочно заблокированные суммы разблокированы и возвращены на счета клиентов, — уточняют в МТБанке. — Возможны единичные ситуации, когда суммы еще могут быть в блокировке. Мы отслеживаем ситуацию и просим клиентов проверить проверить информацию в своих интернет-банке и мобильном приложении».

Если ошибочно списанные суммы в дни, когда были сбои, не вернулись на счета, то нужно обратиться в банк. Это можно сделать по телефону (5099999) онлайн-чате, мессенджерах банках или написать в аккаунты банка в соцсетях.

Какие еще сбои в работе МТБанка были за последнее время

Ранее 21 июня происходил масштабный сбой в работе МТБанка. Причина — выход из строя модуля охлаждения сетевого оборудования. Из-за этого возникали проблемы с банкоматами и терминалами банка, операциями по картам. Недоступны были операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении, а также сервисы переводов. Дозвониться в контакт-центр также было проблематично.

22 июня были задержки при отправке СМС-сообщений с 3DSecure при p2p-переводах. Перед этим 14 июня были кратковременные проблемы при расчетах по картам Visa.

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