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Перед костелом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши

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  • 2.07.2021, 19:01
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Перед костелом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши

Фотофакт.

Перед Будславским фестом возле костела поставили крест из обгоревших балок и фрагментов меди с крыши святыни, разрушенной пожаром 11 мая, сообщает catholic.by.

Перед крестом поставили табличку с надписью: «Боль і ахвяра. Крыж зроблены з гістарычных абвугленых бэлек згарэлага даху Будслаўскай базылікі».

Перед праздником в Будславе также пустили часы XVIII века на башне костела. Они отсчитывают каждую четверть часа. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет.

Ежегодный католический фестиваль проходит 2-3 июля.

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