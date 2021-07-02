Перед костелом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши

Перед костелом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши1
- 2.07.2021, 19:01
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Фотофакт.
Перед Будславским фестом возле костела поставили крест из обгоревших балок и фрагментов меди с крыши святыни, разрушенной пожаром 11 мая, сообщает catholic.by.
Перед крестом поставили табличку с надписью: «Боль і ахвяра. Крыж зроблены з гістарычных абвугленых бэлек згарэлага даху Будслаўскай базылікі».
Перед праздником в Будславе также пустили часы XVIII века на башне костела. Они отсчитывают каждую четверть часа. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет.
Ежегодный католический фестиваль проходит 2-3 июля.