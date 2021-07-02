Мнение: Мы победим, так или иначе, потому что правда на нашей стороне 6 2.07.2021, 19:15

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фото: nn.by

Вас ждет тюрьма, господа лукашисты.

Читаю новости, и просто не могу молчать. Очень возмутило то, что студентку за обычную речь, за слова благодарности учителям, осудили на "сутки". А на предприятиях вместо зарплаты — дают мешок картошки! А как одеть ребёнка в школу? А как и за какие средства купить продукты? - задается вопросом читатель телеграм-канала “Баста!”

Люди! Народ! Беларусы! Рабочие! Сколько вы ещё будете терпеть этот беспредел?!

Этих подонков лукашенковских нужно ставить на место. Расскажу историю, которая случилась в прошлом году.

После того, как начали появляться "Черные списки пособников режима" — база пополнилась нашим соседом, милиционером. До 2020 года про него толком не знали, соседи здоровались, были дружеские отношения. Но после того, как мы узнали, что под копирку составлял протоколы на наших ребят, с ним весь двор перестал здороваться, и люди начали просто игнорировать его. В его машине постоянно прокалывали шины, разбивали окна. Оставляли послания на почтовом ящике и дверях. Люди его ненавидели. По итогу — он не выдержал давления и позора, и уволился из "органов".

Сейчас он переехал в другое место, но пятно позора у него осталось на всю жизнь. Вот так и нужно поступать с лукашенковскими холуями! Пускай они знают, что люди не будут терпеть этих "орков" в своих домах.

Напоследок хочу поблагодарить ребят из "Черной Карты" за классный проект, и всех белорусов, кто продолжает бороться с этой гнилой системой!

Режим сам себе копает могилу, а имена всех преступников не спрячешь! Вас ждёт тюрьма, господа лукашисты! Вместе с вашим "идолом" усатым!

Мы победим, так или иначе, потому что правда на нашей стороне!

Жыве Беларусь!

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