Лукашенко рассказал, как Азаренку хотели отрезать язык 33 2.07.2021, 19:26

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Об этом он объявил на торжественном собрании.

Таракан на торжественном собрании к 3 июля поведал о покушении на пропагандиста СТВ Григория Азаренка.

«И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Если не получится — убить», - рассказал узурпатор.

«Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была — зайти в квартиру и в квартире. Пистолет [для покушения на Азаренка} был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго», - отметил Синепалый.

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