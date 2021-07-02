Названа дата полета в космос миллиардера Брэнсона 2.07.2021, 19:38

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Он хочет попасть в космос раньше своих основных конкурентов.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года – на девять дней раньше, чем богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос. Дата полета названа в заявлении компании Брэнсона Virgin Galactic в Twitter.

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", – сказано в сообщении.

В приложенном видеоролике представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity. Среди них пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннет и Бет Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Полет 11 июля станет 22-м летным испытаниям Unity и четвертым пилотируемым космическим полетом компании, отмечается на сайте Virgin Galactic. Но это будет первая миссия корабля с полным экипажем из двух пилотов и четырех "специалистов по полетам", включая Брэнсона, на борту.

Запланированы еще два испытательных полета, прежде чем Virgin планирует начать коммерческое обслуживание в 2022 году.

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