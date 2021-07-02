Журналист «Трибуны» Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье 2 2.07.2021, 20:10

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Александр Ивулин

фото: tut.by

3 июля он должен был выйти на свободу.

Журналист Tribuna.com и нападающий «Крумкачоў» Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье, передает «Трибуна».

Он будет переведен в СИЗО. О том, по какой статье Ивулин подозревается в совершении преступления, пока информации нет.

Напомним, автор Youtube-канала «ЧестнОК» Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было. 3 июля Ивулин должен был выйти на свободу.

Отметим, 30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.

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