Заболеваемость COVID-19 в мире упала почти в полтора раза за месяц 1 2.07.2021, 20:16

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Меньше всего заражений фиксируют в странах, где привита значительная часть населения.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса в июне оказалось в полтора раза меньше, чем в мае. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 июля.

В июне в мире выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся против 18,4 млн в мае. На данный момент болеют около 11 млн человек - один из самых низких показателей за последний год. При этом в июне зарегистрировали 382 тысяч смертей - почти на 10% больше, чем в мае.

Большинство случаев заражения в июне пришлось на Латинскую Америку, где на фоне новой волны эпидемии темпы вакцинации остаются низкими, а жесткие ограничения не вводились.

В то же время в Индии заболеваемость коронавирусом в июне снизилась вчетверо - COVID диагностировали у 2 млн человек.

В США темпы распространения болезни опустились до уровня марта прошлого года: если в мае 2021 года там выявили 0,87 млн заразившихся, то в июне - 0,4 млн.

В Европе привита значительная часть населения, поэтому там выявляют не более 2,5 тысяч заболевших в день, что позволяет властям отменять ограничительные меры.

Выше всего смертность в странах, где продолжается рост заболеваемости, однако уровень летальности с мая не изменился и остался на уровне 2,17%.

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