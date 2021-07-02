Минчанка держала в квартире 18 котов 4 2.07.2021, 20:40

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Но это не рекорд.

В минскую «Фауну города» привезли 18 котов, которые жили в одной квартире. Историю рассказывает агентство Минск-Новости.

Хозяйка животных не заботилась о них как следует, и соседи постоянно жаловались на зловоние, которое стояло не только в ее квартире, но распространялось на весь подъезд. Забирать питомцев без согласия хозяев «Фауна города» не имеет права. С женщиной, в квартире у которой жили 22 кота, удалось договориться. Она отдала 18 животных, а четырех котиков оставила себе.

Как рассказала директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская, это не рекорд. В 2018 году из одной квартиры пришлось забирать 89 котов.

Почти все котики черно-белые, есть несколько котов камышового окраса. Они ручные и ласковые. Всем им постараются подыскать новый дом, рассказала Тамара Цариковская. Одного котика уже удалось пристроить.

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