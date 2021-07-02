Посол ЕС в Беларуси: Виновные в пытках будут нести за них ответственность 4 2.07.2021, 20:47

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фото: tut.by

Их действия документируются.

Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель в интервью БелаПАН рассказал о поддержке белорусского народа и о привлечению к ответственности лукашистов, участвующих в пытках.

— Мы поддерживаем демократическое право народа Беларуси избрать своего президента посредством новых прозрачных, недискриминационных и достоверных выборов после инклюзивного национального диалога, свободного от внешнего вмешательства, но при международном посредничестве, если таковое необходимо, под эгидой ОБСЕ или ООН.

ЕС и его международные партнеры делают все возможное, чтобы повлиять на власти Беларуси с тем, чтобы они прекратили свои репрессивные действия, направленные на подавление демократии и прав человека. В то же время, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать народ Беларуси в его призыве к обеспечению правосудия, верховенства права и демократического правления как предпосылки безопасного, суверенного и благополучного будущего страны.

В рамках ООН и на других международных площадках ЕС поддерживает усилия по сбору доказательств о серьезных и систематических нарушениях прав человека. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ситуация в Беларуси оставалась во главе повестки дня Совета по правам человека ООН. Ответственные за пытки и плохое обращение должны понимать, что их преступления документируются и что они будут нести за них ответственность.

Мы твердо уверены, что безопасное, суверенное и благополучное будущее не может быть гарантировано, пока власти нарушают и игнорируют свое собственное законодательство. Оно не может быть гарантировано до тех пор, пока граждане Беларуси не смогут реализовать свое право на свободы мнения, выражения и собраний.

Фундамент суверенитета — это согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, сильные институты и свободная пресса. ЕС поддерживает независимость и суверенитет Беларуси.

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