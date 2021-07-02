В Украине заявили, что Беларусь не сообщала о закрытии границы 4 2.07.2021, 21:05

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МИД Украины назвал заявление узурпатора «дезинформацией».

В Украине заявили, что Беларусь официально не сообщала о закрытии границы. "От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", — сказал представитель МИДа Украины Олег Николаенко.

2 июля Александр Лукашенко заявил, что "поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной".

В МИДе Украины это опровергают, подчеркивают, что Киев никогда не вмешивался и не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси, сообщает pravda.com.ua.

В Украине считают, что очередное заявление об оружии с украинской территории, о "внешней угрозе" с юга — соответствует "политике дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

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