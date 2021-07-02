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Кредитов на жилье белорусам выдают все меньше

  • 2.07.2021, 21:15
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Кредитов на жилье белорусам выдают все меньше

А долги достигли очередного рекорда.

Национальный банк опубликовал очередной статистический бюллетень, где приводятся данные в том числе о кредитовании жилья. Посмотрели на основные показатели.

За январь-май 2021 года банки всех форм собственности выдали кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 578,1 миллиона рублей. Это на 308,9 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика выдачи кредитов также замедлилась. Если в прошлом году в месяц выдавали на кредитование недвижимости в среднем по 160−180 миллионов рублей, то в этом по 110−120 миллионов, передает belaruspartisan.by.

Однако, несмотря на замедление темпов выдачи кредитов на строительство и приобретения жилья, задолженность по ним продолжает расти и достигла очередного рекорда. Первого июня 2021 задолженность достигла планки в 10,6451 млрд рублей. За год задолженность выросла на 1,2145 млрд рублей.

А вот просроченная задолженность населения по кредитам на строительство и приобретения жилья который месяц держится практически на одной планке — 0,9 млн рублей. Лишь в начале года был скачок до 2,7 миллионов рублей, но это связанно с просроченной задолженностью по кредитам, которые были выданы юридическим лицам. За год просроченная задолженность по кредитам на приобретения жилья выросла на 0.3 млн рублей.

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