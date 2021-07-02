Amnesty International требует освободить выпускницу БГУ, выступившую с мощной речью 5 2.07.2021, 21:29

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Международная амнистия призвала режим прекратить борьбу со своим народом.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) в пятницу, 2 июля, призвала Минск немедленно освободить Екатерину Винникову - выпускницу юридического факультета Белорусского государственного университета (БГУ), арестованную на 15 суток после речи на вручении дипломов. Девушка в своем выступлении напомнила о бывших сотрудниках и выпускниках юрфака, подвергшихся репрессиям во время мирных протестов после президентских выборов 2020 года, передает DW.

"Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе. Последняя жертва этой кампании - вчерашняя студентка, предполагаемое преступление которой состояло лишь в том, что она заявила об уважении к правам и призвала к справедливости перед своими сверстниками из университета", - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. "Белорусские власти обязаны прекратить борьбу со своим народом и положить конец политически мотивированным репрессиям, освободив всех, кто был лишен свободы исключительно за осуществление своих прав человека", - добавила она.

Екатерина Винникова 29 июня произнесла в БГУ выпускную речь, поблагодарив бывших преподавателей и выпускников вуза, которые "показали своим примером, что такое право и кто такой юрист". Кроме прочих, она упомянула при этом уволенных за свои взгляды преподавателей Елену Басалай и Елену Лаевскую, а также арестованного в сентябре 2020 года адвоката, члена Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака, обвиняемого в "заговоре с целью захвата власти" и "создании экстремистского формирования", указали в AI.

По словам друзей Винниковой, уже на следующий день девушку вызвали в Ленинский РОВД Минска, допрашивали в течение семи часов и задержали до утра. Позже ей было предъявлено обвинение в "проведении несанкционированного митинга".

В комнате Винниковой в общежитии 1 июля прошел обыск, в ходе которого был конфискован ее ноутбук. На следующий день стало известно, что выпускнице БГУ назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Сейчас она находится в следственном изоляторе в 1-м переулке Окрестина, сообщают правозащитники.

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