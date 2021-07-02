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Евро-2020: Испания победила Швейцарию в серии пенальти

  • 2.07.2021, 21:50
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Евро-2020: Испания победила Швейцарию в серии пенальти
фото: Mutsu Kawamori/AFLO

Испанцы вышли в полуфинал турнира.

Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы, переиграв Швейцарию.

Встреча команд прошла в Санкт-Петербурге. Счет был открыт в результате автогола игрока швейцарской сборной Дениса Закария. Счет подопечным Владимира Петковича удалось сравнять только во втором тайме. На 68-й минуте ворота испанцев поразил Джердан Шакири. Спустя девять минут швейцарцы остались в меньшинстве.

В основное и дополнительное время матча команды сильнейшего не выявили. В серии пенальти точнее оказались испанцы.

В другом четвертьфинале 2 июля встретятся Бельгия и Италия. Время начала матча — 22:00 по минскому времени.

Победитель противостояния Бельгии и Италии встретится с Испанией в полуфинале Евро.

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