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В Минске горел супермаркет «Гиппо»

  • 2.07.2021, 22:09
  • 2,030
В Минске горел супермаркет «Гиппо»
фото: @tutby_official​

Туда приехало много спецтехники МЧС.

В пятницу вечером в Минске было возгорание на крыше "Гиппо" на улице Горецкого. Дым был виден издалека. Туда приехало много спецтехники МЧС.

Как сообщает пресс-служба спасателей, возгорание возникло в щите управления установки кондиционирования. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

фото: @tutby_official​

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