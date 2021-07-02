В Минске горел супермаркет «Гиппо»
- 2.07.2021, 22:09
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Туда приехало много спецтехники МЧС.
В пятницу вечером в Минске было возгорание на крыше "Гиппо" на улице Горецкого. Дым был виден издалека. Туда приехало много спецтехники МЧС.
Как сообщает пресс-служба спасателей, возгорание возникло в щите управления установки кондиционирования. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал.
#минск @112MINSK @112by работают на ул.Горецкого,2. По сообщению с кровли шёл дым. Было загорание в щите управления установки кондиционирования. Пострадавших нет. pic.twitter.com/jkA8kO5yzV— МЧС Минска (@112MINSK) July 2, 2021