В Минске горел супермаркет «Гиппо» 2.07.2021, 22:09

2,030

фото: @tutby_official​

Туда приехало много спецтехники МЧС.

В пятницу вечером в Минске было возгорание на крыше "Гиппо" на улице Горецкого. Дым был виден издалека. Туда приехало много спецтехники МЧС.

Как сообщает пресс-служба спасателей, возгорание возникло в щите управления установки кондиционирования. Его ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

фото: @tutby_official​

#минск @112MINSK @112by работают на ул.Горецкого,2. По сообщению с кровли шёл дым. Было загорание в щите управления установки кондиционирования. Пострадавших нет. pic.twitter.com/jkA8kO5yzV — МЧС Минска (@112MINSK) July 2, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».