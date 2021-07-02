Известные белорусы, которые внесли вклад в мировую историю 2.07.2021, 22:38

Беларусь славится выдающимися людьми.

Visit-belarus.com знакомит с самыми известными белорусами, которые внесли вклад в Мировую историю.

Франциск Скорина, ученый и первый книгопечатник

Франциск Скорина считается одним из величайших деятелей Беларуси. В его честь названы высшие награды страны: орден и медаль. Скорина - ученый, гуманист, писатель, выдающийся просветитель. Но наибольшую известность он получил как первопечатник не только Беларуси, но и всех восточнославянских земель.

Франциск родился в 1486 в семье купца в древнем городе белорусской земли - Полоцке. Здесь он получил первоначальное образование, учил латинский язык, потому что этот язык считался международным языком науки, на нем читали лекции в университетах всех стран. Знание латинского языка открывало путь для образования.

Позже Франциск поступил в Краковский университет. По окончании которого, ему была присвоена ученая степень бакалавра философии. Затем он учился в Италии, закончил университет в Падуе и получил диплом доктора медицины.

Астрономические исследования

Скорина видел, что Европа более образованная, чем восточные земли. Прежде всего, известный белорус старался поделиться своими знаниями с соотечественниками. В Италии и Германии было много книг, потому что печатали их в типографиях, а не переписывали от руки.

И Скорина решил печатать книги на белорусском языке, чтобы просвещать свой народ. Неспроста, в его трудах встречаются подготовленные им точные астрономические и календарные сведения: например, как движутся на небе созвездия, когда ожидаются солнечные и лунные затмения, какая продолжительность дня и ночи в каждом месяце.

Интересный факт: Франциск Скорина известен далеко за пределами Беларуси. Его портрет находится в знаменитом “Зале сорока” Падуанского университета.

Напечатанные белорусом книги

В те времена главной книгой христианского мира считалась Библия. Франциск Скорина поехал в Прагу и 6 августа 1517 года вышла в свет первая, напечатанная им Библия на родном языке! В книгопечатании проявился его талант выдающегося поэта и художника.

В Библии Скорины размещена 51 иллюстрация, а также множество виньеток - “заставок” и заглавных букв - инициалов. Отдельные буквы алфавита, с которых начинался текст, он украшал определенными рисунками, около “К” - козленок, около “З” - зверь, около “Л” - лён, а возле буквы “Я” - знаменитый белорус нарисовал свой портрет.

За короткий период Франциск Скорина издал более 20 книг. Долгое время первопечатник жил далеко от дома, но в мыслях и душой он всегда был с Родиной. Свои книги Франциск Скорина адресовал простым людям.

Любовь к родине

Послушайте, как современно звучат его искренние слова - признания в любви родному краю: "Як ад нараджэньня зьвяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць ямы свае; птушкі, што лётаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае; рыбы, што плаваюць па моры і ў рэках, чуюць віры свае; пчолы і тым падобныя бароняць вульлі свае, – так і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, да таго месца вялікую ласку маюць".

Позже Франциск Скорина вернулся в Вильнюс и основал первую в Великом Княжестве типографию. Он прожил сложную жизнь, подробности которой малоизвестны. Последние годы жизни Франциск вынужден был работать королевским садовником. В Праге, вдалеке от родного Полоцка, Скорина умер.

Но потомкам осталось дело известного белоруса: книгопечатание распространилось на восточнославянские земли, в том числе и в Беларуси. Последователи белорусского первопечатника, Петр Мстиславец и Иван Фёдоров, основали типографию в Москве.

В наши дни стоит посетить музей белорусского книгопечатания, который находится в Полоцке и является единственный такого рода в Беларуси. Он был открыт во время празднования 500- летия со дня рождения Скорины.

Интересный факт: в честь Франциска Скорины названа планета № 3283, открытая советским астрономом Николаем Черных.

Тадеуш Костюшко, известный революционер

Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко - знаменитый белорус, известнейший сын Брестской земли, генерал американской республиканской армии, руководитель восстания 1794 года в Польше, в Беларуси и Литве. Через всю свою жизнь он пронёс веру в счастливое будущее своего народа.

Он родился в 1746 году в фольварке Меречевщина, около Коссовского замка, на территории современной Беларуси. Учился Тадеуш в пиарской школе, потом поступил в Варшавский кадетский корпус - высшее офицерское училище (специальность военный инженер). По рекомендации начальника корпуса Тадеуш был отправлен в Париж, где продолжал военное обучение. Во Франции он ознакомился с идеями французских просветителей.

Своими воинскими талантами Тадеуш Костюшко прославился еще в Речи Посполитой, получив звание генерал-лейтенанта. Успешной была его военная карьера и в Америке, где он участвовал в войне за независимость. В 1783 году Тадеуш получил звание генерала США.

Восстание 1794 года

Во время восстания 1794 года народов Польши, Литвы и Беларуси, Костюшко был провозглашён Наивысшим Начальником всех вооружённых сил Речи Посполитой.

Заслуги известного белоруса были высоко оценены еще при жизни. Он получил почётное французское и американское гражданство. Награждён в США орденом Цинцината, а в Речи Посполитой – «Виртути Милитари». Позже Тадеуш Костюшко был провозглашён Национальным героем Беларуси, Польши и Соединённых Штатов Америки.

В честь Тадеуша Костюшко воздвигнуты памятники во многих городах Польши, США, его именем названы многочисленные площади, улицы и парки разных стран мира. Краковский Политехнический Университет носит имя Тадеуша Костюшко.

Памятники и музеи знаменитому белорусу

На Брестчине с 2003 года можно посетить музей Тадеуша Костюшко, который находится в Сехновичской школе. А также мемориальную часовню на месте крупнейшей в Беларуси Крупчицкой битвы (нынешняя деревня Чижевщина Жабинковского района) и музей-усадьбу Костюшко в Меречёвщине.

В музее можно купить сувениры на память, послушать лекции. Каждый год, 4 февраля, здесь празднуется день рождения Тадеуша Костюшко. Посетителям музея предлагается экскурсия по всем комнатам мемориальной части усадьбы, также можно зарегистрировать свой брака. А в Троицком костёле города Коссово до сих пор можно увидеть купель, в которой был крещён Тадеуш Костюшко.

Интересный факт: самая высокая гора Австралии носит имя Тадеуша Костюшки, а также существует остров Костюшко на Аляске, округ Костюшко в штате Индиана, город Костюшко в центральной части Миссисипи (США).

Казимир Семенович, военный инженер

Стоит упомянуть и про Казимира Семеновича, известного уроженца Беларуси, военного инженера армии Великого Княжества Литовского, теоретика артиллерии. Выдающимся научным произведением стало его монументальная работа “Великое искусство артиллерии”, изданное в 1650 году в Амстердаме на латыни. В этой книге он описал множество конструкций пушек и ракет, в том числе многоступенчатой ракеты. Трактат был переведен на французский, немецкий, английский, голландский и другие языки, что свидетельствовало о его популярности. Более двух столетий книга была главным учебником по артиллерии в Европе.

Интересный факт: в 1995 году Белорусская почта выпустила марку, посвященную Казимиру Семеновичу.

Иосиф Антонович Гошкевич, лингвист и первый консул в Японии

Иосиф Гошкевич - первый российский консул в Японии, уроженец Беларуси. Он стал первым иностранцем, которому осторожные японцы разрешили посетить внутреннюю территорию страны, что иноземцам категорически запрещалось. “Беловолосый русский консул” - так называли известного белоруса японцы, был допущен во дворец самого сёгуна.

Родился Иосиф в 1814 году в семье священника Минского повета, его детство прошло на Речицкой земле. Учился он в церковноприходской школе, Минской духовной семинарии, затем - Петербургской духовной академии. Во время учебы овладел греческим, немецким, французским, английским, латинским и еврейским языками. В составе Русской духовной миссией на 10 лет его отправили в Пекин. Там он выучил китайский и японские языки, занимался астрономическими исследованиями, наблюдал за природой, фотографировал, собирал коллекцию насекомых. Научные исследования были изложены им в серии статей, напечатанных в России.

Вскоре, Иосиф Гошкевич отплыл с дипломатической миссией в Японию, где в 1855 году участвовал в подписании русско-японского договора. Вернувшись в Россию, Гошкевич составил первый “Японско-русский словарь”, изданный в 1857 году. Словарь отметили медалью Петербургской академии наук. В то время такого словаря не было ни в одной стране Европы.

Спустя время, знаменитый белорус стал первым консулом России в Японии, его деятельность способствовала развитию русско-японского сотрудничества.

Все время Иосиф Гошкевич помнил про малую родину, про свой белорусский край, ностальгия заставила вернуться его в Беларусь.

Благодарные потомки увековечили память И. Гошкевича: в Островце ему открыт памятник. В музее японского поселка Хедо есть много материалов о нем. В городе Хакодате, где было российское консульство, установлен бронзовый бюст Иосифа Гошкевича.

Интересный факт: именем Иосифа Гошкевича назван залив в Северной Корее, а также неизвестные ранее виды насекомых и два вида бабочек.

Адам Мицкевич, знаменитый публицист

Адам Мицкевич - известнейший польско-белорусский поэт, который родился в 1798 году в фольварке Заосье, Новогрудского уезда. В наши дни в этой деревушке можно посетить музей - усадьбу знаменитого публициста, узнать подробности его жизни, посмотреть быт белорусского народа того времени.

Своё среднее образование Адам получил в доминиканской школе при храме Михаила Архангела в Новогрудке, позже поступил в университет Вильнюса, где участвовал в создании патриотических кружков. Сегодня в Новогрудке находится его дом-музей, который может посетить любой турист и увидеть 9 прижизненных изданий великого поэта. В городе есть и курган Бессмертия Адама Мицкевича, который был насыпан в память о знаменитом белорусе.

Самым известным произведением Адама Мицкевича является поэма “Пан Тадеуш”, опубликованная в 1834 году в Париже. Это произведение является энциклопедией польско-белорусского быта, шедевром словесной живописи, с юмором и грустью рисует Мицкевич мир шляхетской старины, любуясь его красочностью. В 1999 году поэма «Пан Тадеуш» была экранизирована польским режиссёром Анджеем Вайдой.

Поэзия Адама Мицкевича имела огромное значение для польского национально-освободительного движения, обновления польско-белорусской литературы.

Интересный факт: кратер на Меркурии носит имя Адама Мицкевича.

Другие известные люди Беларуси

Но этот список не является полным, следует упомянуть таких известных людей Беларуси: дипломат Лев Сапега, поэт Николай Гусовский, политический деятель и революционер Кастусь Калиновский, исследователь Адольф Янушкевич, художник Казимир Малевич, Марк Шагал и другие знаменитые белорусы. Писатели: Янка Купала, Якуб Колас, Алаиза Пашкевич (Цётка), Элиза Ажэшка.

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