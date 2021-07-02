«Веселая, поддержит любого, не боится высказывать свое мнение» 2.07.2021, 22:49

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Екатерина Винникова / "ВКонтакте"

Друг о выпускнице БГУ, выступившей с мощной речью.

“Весёлая, поддержит любого, не боится высказывать свое мнение. Подкована юридически, эрудированна — беседовать с ней всегда интересно. Классный, крутой человек: от неё просто лилась энергия и положительные эмоции”.

Эти слова про Екатерину Винникову — ту самую выпускницу юрфака БГУ, которая 29 июня во время вручения дипломов поблагодарила со сцены уволенных преподавателей и юристов, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела, пишет euroradio.fm.

Своим однокурсникам Катя пожелала “знать закон, верить в закон”, потому что, как сказал Гюго: “Для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право”.

Видео этого выступления очень быстро расползлось по телеграм-каналам. А 1 июля в комнате общежития, где жила Катя, провели обыск и изъяли ноутбук. Саму девушку задержали. 2 июля её осудили на 15 суток за "несанкционированный пикет" (ст. 24.23 КоАП).

“О том, что видео с Катиной речью появилось в телеграмме, мы узнали, когда праздновали окончание учебы, — рассказывает Еврорадио друг выпускницы. — Конечно, понимали, что, если ролик разойдется по крупным СМИ, последствий не избежать. Мы попросили Катю быть аккуратнее. Было видно, что она нервничает, но мы ее поддерживали. 30 июня Катя сходила на выпускной, всё было нормально, а потом днем я узнал, что за ней пришли. Но ничего... мы справимся и поддержим друг друга”.

Почему Катя выступила со смелой речью

— Катя училась по специализации “Экономическое право (правовое обеспечение коммерческой деятельности)”. Почему-то администрация решила, чтобы студенты с этого потока получали дипломы последними, зрителей в зале было немного. Не знаю, собиралась ли Катя говорить про адвокатов и уволенных преподавателей. Просто знал, что она выступит с речью.

Была ли какая-то реакция после выступления Кати, угрожал ли ей кто-то? Да никто просто не успел. Диплом получен, средств на запугивание больше нет. Знаю, что, когда студенты выходили, администрация поглядывала косо. Но это было уже неважно.

Как Катя относилась к выбранной профессии

— Мы знакомы с 2017 года. Наверное, выбирать в 17 лет профессию, которой потом будешь заниматься всю жизнь, глупо. Поэтому сначала мы все относились к учёбе одинаково: присматривались к своей специальности.

Что мне сразу понравилось в Кате, так это её прагматичный взгляд на вещи. Она понимала сразу, что право в нашей стране не очень-то и работает. Бывший декан Сергей Александрович Балашенко говорил, что это мы должны строить правовое государство, и я с ним полностью согласен. Убедился в этом после событий годичной давности, после того, когда осознал, как у нас всё тяжело и с законом, и с правом. Для многих это всё хиханьки да хаханьки, но до тех пор, пока не касается тебя и твоих близких.

Как Катя училась и куда собиралась идти работать после окончания БГУ

— Катя постоянно участвовала в разных общественных мероприятиях, была активная. Она училась на бюджете, поэтому сначала должна была отработать по распределению. Какие были планы дальше — не помню.

Училась очень хорошо, у нее красный диплом. Если у вас на юрфаке средний балл выше восьми — это значит, что вы по крайней мере — специалист и умеете воспользоваться полученными знаниями и в свою пользу, и на благо других людей.

Как выпускники юрфака БГУ относятся к происходящим в Беларуси событиям

— Я не могу говорить за всех, но как можно относиться к тому, что сажают адвокатов, реформируют закон, вертят им как хотят? Как можно относиться к такому, когда нам с первого курса прививают, что закон нерушим? Нам говорят, что мы защищаем людей, но мы не можем защищать других, когда мы сами себя защитить не можем. Как и не можем защитить то средство — закон, который призван нас защищать.

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