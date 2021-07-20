Какие на самом деле зарплаты в Беларуси – в рублях и долларах 5 20.07.2021, 7:57

4,864

Реальность резко отличается от цифр Белстата.

Когда обыватель видит статистику Белстата относительно средней по стране заработной платы, он практически всегда выражает недоумение и несогласие с приведенными цифрами, что данные по средней зарплате явно завышенные.

Ведь в его окружении единицы получают даже те деньги, что указаны Белстатом как средняя зарплата, не говоря уже о том, что, поскольку она «средняя», значит, должно быть много людей с большей зарплатой, пишет «Инфобанк».

Такое недоверие людей официальной статистике по средней зарплате возникает во многом из-за особенности самого этого показателя, которое заключается в том, что очень высокие зарплаты, намного выше средней, влияют на размер этой самой «средней» существенно больше удельного веса количества получателей этих очень высоких зарплат.

Для исправления такого искажения применяется показатель «медианная заработная плата», размер которой – ровно посередине всего «зарплатного ряда»: 50% работников получает меньше медианной, и 50% – больше ее.

То есть этот показатель выявляет, по сути, «среднестатистического работника», а не «среднестатистическую зарплату».

И такая – медианная – заработная плата в Беларуси заметно меньше средней: в мае 2021 года медианная зарплата в Беларуси составила 1018,4 BYN (Белстат её подсчитывает дважды в год: в мае и ноябре).

В то время как средняя зарплата в мае 2021-го – 1419,6 BYN. То есть, медианная ниже средней на 28,3%.

А если еще учесть, что речь в обоих случаях идет о начисленной зарплате, то есть до уплаты с нее налогов, то «чистая, на руки», после уплаты налогов, медианная зарплата в Беларуси – около 880 BYN, или $345 в эквиваленте.

Согласитесь, это уже не будет вызывать такого отторжения официальных данных, как официальная величина средней начисленной зарплаты 1420 BYN, которая соответствует $560.

Как видим, до вожделенных $500 в среднем по стране, если считать чистую, на руки, медианную зарплату, далеко.

Чтобы она таковой стала – надо, чтобы средняя начисленная выросла где-то до 1880 BYN – до $740 по сегодняшнему курсу. Чего еще никогда в Беларуси не было (исторический максимум средней начисленной – $625 в июле 2014-го).

При этом разница между медианной и средней заработными платами увеличивается. За три года медианная выросла номинально на 43,6%, а средняя на 50,4%. И если в мае 2021-го, как выше сказано, медианная ниже средней на 28,3%, то в мае 2018-го она была меньше на 24,9%.

Это говорит о том, что в Беларуси увеличилось расслоение работников по размеру зарплаты.

Само это расслоение людей по зарплате в стране можно увидеть в статистике Белстата – по данным о распределении численности работников по размерам начисленной зарплаты, которая тоже представляется ежегодно в мае и ноябре.

В мае 2021 года количество работников в Беларуси, получающих зарплату меньше средней по стране (средняя – 1420 BYN) – около 75%, в ноябре 2018-го (средняя – 994 BYN) – 70%.

Выше средней, соответственно, 25% и 30%: этот рост и есть увеличение расслоения работников по размеру зарплаты.

Наибольшая медианная, намного – с большим отрывом от остальных – превышающая среднюю, заработная плата в Беларуси – в сфере деятельности «информация и связь». Вторая по величине – в финансово-страховой (конкретно – в банковской) сфере, третья – в сфере государственного управления.

Наименьшие в Беларуси медианные зарплаты – в следующих сферах деятельности: «творчество, спорт, развлечения и отдых», «предоставление прочих видов услуг», «образование».

Самые высокооплачиваемые работники в Беларуси – IT-шники, программисты (самый современный вид деятельности – «информационные технологии и информационное обслуживание»), горняки, нефтепереработчики и работники на производстве калийных удобрений.

Больше $500 «чистыми» медианная зарплата еще только в оптово-розничной торговле автомобилями и мотоциклами (и в их ремонте), в трубопроводном и воздушном транспорте.

А меньше всего зарабатывают работники в области творчества, услуг по отдыху и развлечениям, в спорте, работники всех сельскохозяйственных видов деятельности, учителя и работники гостиниц. Там медианная зарплата наполовину ниже среднереспубликанской, и в разы ниже, чем у работников из тройки самых «зарплатных» видов деятельности.

Чистая, после уплаты налогов, медианная зарплата на этих низкооплачиваемых работах – меньше $250 в эквиваленте.

Итак, медианный формат лучше отражает ситуацию с зарплатами в Беларуси, чем средняя. К тому же, обыватель под понятием «средняя зарплата» невольно имеет в виду как раз медианную.

Хотя и здесь – к официальному показателю средней медианной зарплате в Беларуси – будут «претензии» у жителей регионов, где даже средняя зарплата не дотягивает до $500, а медианная, да еще после уплаты налогов. «чистая», не превышает и $300 в эквиваленте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».