Медики рассказали о состоянии парней, пострадавших от удара молнии под Минском 20.07.2021, 8:06

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Все пациенты пришли в сознание.

Состояние парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Об этом в эфире ОНТ рассказал заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шпилевский.

— На данный момент двое пострадавших переведены уже в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести, один пациент остается в ожоговой реанимации, еще один пострадавший находится в другом лечебном учреждении. Сегодня была выездная консультация, при стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговое отделение. Пациент, которого планируется перевести, у него около 6% повреждения поверхности тела, а у других пациентов меньшее количество процентов, — рассказал медик

По словам Шпилевского, все пациенты пришли в сознание. Им оказывается необходимая помощь. Медики пока не дают прогнозы по продолжительности лечения. Еще предстоит проверить на повреждения все внутренние органы пациентов.

Напомним, в выходные на озере возле Минска во время грозы молния ударила в дерево, под которым прятались пятеро молодых людей. На месте погибла девушка, четверо парней оказались в больнице.

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