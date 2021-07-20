Во сколько белорусам обойдутся авто, для которых неважна цена топлива 4 20.07.2021, 8:21

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Бензин подорожал в 22-й раз за год.

Как это довольно часто бывает, в понедельник вечером белорусы узнают, что со вторника бензин стоит на одну копейку больше. С начала года это уже 22-й вторник, когда стоимость топлива растет и всегда на одну и ту же сумму. Общий рост стоимости топлива в 2021 году уже превысил 10%, что заставляет рачительных белорусов задумываться об альтернативах.

Бензин подорожал в 22-й раз за год.

Журналисты myfin.by посмотрели, сколько стоят машины, для которых неважна цена топлива.

Пересаживаться на общественный транспорт и велосипеды уговаривать не станем. Речь об автомобилях с двигателями на газу, гибридах и электромобилях.

Эксперты считают, что метан позволяет сэкономить до 300% в сравнении с бензиновым движком, пропан – до 200%. Электричество обходится еще дешевле.

Отыскали на популярной площадке объявлений варианты автомобилей, которые позволят не беспокоиться о росте стоимости бензина.

Tesla, Leaf и i3

Всего находим 702 подходящих объявления, но электромобили составляют лишь небольшую часть – их продается 60.

Безусловно, самой раскрученной маркой являются творения Илона Маска. Из трех представленных марок наиболее доступны по цене автомобили Model S. Их можно приобрести по стоимости от 33 000 у.е. до 38 000 у.е. Цены на Model 3 стартуют от 39 138 у.е., на Model X – от 58 000 у.е.

Другой популярный вариант электрокара – Nissan Leaf. Стоимость на эту марку уже гораздо приятнее. Авто 2011 года выпуска можно приобрести за 7 250 у.е. Максимальная стоимость составит 26 800 у.е.

Третье по распространенности место удерживает BMW и самая ходовая его электромодель i3. Ее стоимость начинается от вполне комфортных 14 950 у.е. и финиширует на весомых 32 900 у.е.

Также на рынке Беларуси представлены электрокары марок Renaul (ZOE), Chevrolet (Bolt)

, Peugeot (2008), Fiat (500E, Panda-E), Audi (e-tron), Porsche (Taycan), Volkswagen (e-Golf, ID.4), Hyundai (IONIQ, Kona), что позволяет выбрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Vesta, Octavia, Passat и Touran

Авто на пропане и метане больше на порядок – 478. Тут ценовой разброс колоссальный – от «корчей» за несколько сотен баксов до премиум-вариантов за 20 000 у.е. Но с автомобилями на газу надо быть особенно внимательным, ведь этот экономичный вариант двигателя крайне популярен у таксистов, так что легко можно приобрести машину с колоссальным пробегом и множеством скрытых проблем.

Но достойных вариантов хватает. Один из самых выгодных – Lada Vesta CNG. Заводской двигатель работает в смешанном режиме и переходит на бензин, когда закончится пропан-бутан в баллоне. За такую машину 2018 года выпуска и пробегом 46000 километров с типом кузова «седан» просят 8 950 у.е. Чуть более свежий универсал обойдется на тысячу дороже.

«Родной» газовый двигатель устанавливают и на Skoda Octavia. Такое авто обойдется в 15 990 у.е.

Экономичные немцы также любят оснащать свои автомобили газовыми двигателями. Заводские «движки» на метане, в частности, устанавливают на Volkswagen. При этом Passat вам может обойтись в 11 950 у.е.

А Touran можно приобрести за 10 900 у.е.

Огромное количество объявлений предлагают автомобили с двигателями, адаптированными под газомоторное топливо. В общем, выбор есть – и он за вами. А помимо экономии стоит помнить про экологию, ведь газ и электричество наносят окружающей среде намного меньше вреда, чем бензин и дизель.

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