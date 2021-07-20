Белорусские вузы начали принимать документы: даты, которые должен знать каждый абитуриент 20.07.2021, 8:52

фото: kp.by

Важная информация для тех, кто собирается получить высшее образование.

В Беларуси продолжается вступительная кампания-2021. Сегодня вузы начинают принимать документы от абитуриентов. С какими минимальными баллами можно поступать, когда вступительные экзамены и зачисление на бюджет — Zerkalo собрало ответы на эти и другие вопросы.

До какого числа вузы принимают документы?

Документы от тех, кто планирует поступать на бюджет, университеты принимают с 20 по 26 июля. Но для ребят, которые собирается идти в вузы сельскохозяйственного профиля, есть исключения. Тут срок приема документов для очников — с 20 по 28 июля. Это касается, как платников, так и бюджетников. У тех, кто планирует поступать сюда же, но на заочку, времени побольше — с 15 ноября по 5 декабря.

А если хочешь учиться платно?

Тогда времени чуть больше. Документы будут принимать по такому графику:

с 20 июля по 5 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа — для тех, кто собирается учиться на дневном на сельхозспециальностях. С 15 ноября по 5 декабря — для тех, кто хочет поступать сюда же, но на заочку.

20 июля по 9 августа — во всех остальных вузах.

А вот для абитуриентов, которые закончили профильные педагогические или аграрные классы и собираются соответственно на педагогические и сельхозспециальности, окно меньше: с 20 по 22 июля.

С какими минимальными баллами можно поступать?

Минимум по русскому и белорусскому — от 10 баллов, для будущих филологов — от 25 баллов. По математике, физике, химии и биологии — от 20, но, если это второй профильный, то от 10. По истории, обществоведению, географии, иностранным языкам — от 25 баллов. Опять же, если это второй профильный, то — от 15.

А если есть вступительные экзамены, то когда они?

С 27 июля по 4 августа. Исключения -Университет гражданской защиты МЧС, Военная академия и военные факультеты. Там экзамены назначены на 27−29 июля.

И снова есть нюансы для абитуриентов, которые собираются на сельхозспециальности. Для очников испытания пройдут с 29 июля по 4 августа, для заочников — с 6 по 15 декабря.

Когда зачисление на бюджет?

В большинстве университетов зачисление на бюджет состоится до 5 августа. Хотя в некоторых вузах сроки другие.

В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС и на военных факультетах зачисление пройдет по 31 июля.

В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств — по 6 августа.

Для заочников, которые собираются получать образование в вузах сельхозпрофиля, — по 20 декабря.

А на платное?

По 11 августа. Исключение — заочка в университетах сельхозпрофиля. Здесь все определится до 20 декабря.

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