От авианосных корыт до птеродактиля на сверхзвуке 2 Телеграм-канал «Серпом По»

20.07.2021, 8:59

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Вот и хватит — пора остановиться.

Люди ждали.

В охваченных пожарами республиках – Якутии и Карелии.

Поднимали вопрошающие, полные надежды глаза на задымленное небо – не пролетит ли там новый «сухой» самолет-невидимка на сверхзвуке? Когда можно его увидеть?

Люди, задыхаясь в Якутии от дыма, смотрели на речную воду. Когда подойдут по Лене на помощь новые российские красавцы-авианосцы по полтриллиона рублей за штуку?

Власти пихают стране очередной дорогостоящий военный проект. Создание какого-то фантомного истребителя-невидимки на сверхзвуке. Несколько раньше сообщалось о планах строить три авианосца.

Но зачем нам, гражданам, это плавающее и летающее затратное железо? На него есть хоть какой-то общественный запрос? Демонстрации с лозунгами: «Дайте нам авианосцы и истребители»?

Почему деньги должны направляться на милитари-проекты, а не на строительство канализации в сельских районах, приведение в порядок туалетов в школах, на меры по предотвращению и тушению пожаров, наконец?

Убедите граждан, власти, что это действительно им необходимо.

Они уже оплачивают базы у черта на рогах – в Сирии, содержат там российскую военную группировку. Теперь еще назревает какая-то военная база в Судане. Для чего это нашей стране? Что ей от этого?

Рост цен беспокоит, снижение уровня жизни, отсутствие перспектив у большинства граждан страны. Исключая, конечно, правящие семьи.

Пока властями не объяснена необходимость разработки нового военного самолета и его производства, можно исходить из того, что стране он не нужен. Деньги, которые хотят на него потратить, следует направить на социальные цели.

Была уже реализована масштабная программа милитаризации. Всякие там «Арматы» и т.п. Вот и хватит. Пора остановиться.

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