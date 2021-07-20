Редакция The Washington Post поименно назвала главные «кошельки» режима Лукашенко
- 20.07.2021, 9:11
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Против них должны быть введены санкции.
Влиятельное издание The Washington Post посвятило вторую за несколько дней колонку ситуации в Беларуси. На этот раз редакция призывает США усилить санкции против режима Лукашенко.
Редакция The Washington Post призвала руководство США немедленно ввести санкции против «кошельков режима» в Беларуси.
Поименно в качестве целей санкций журналисты указали Александра Зайцева, Алексея Олексина, Николая Воробья, Александра Мошенского, Александра Зингмана, и Михаила Гуцериева.
По мнению The Washington Post, США «должны последовать примеру Брюсселя в стремлении изолировать их и опустошить кошельки режима».
«Редко когда президенту Байдену найдется более лучшее место или время, чтобы подкрепить свою демократическую риторику реальными действиями», – говорится в колонке.