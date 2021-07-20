Жительница острова Мэн второй за полгода нашла клад эпохи викингов 20.07.2021, 9:19

иллюстрационное фото

Ученые сравнили клад с кошельком современного человека, едущего за границу.

87 монет и 13 кусков разрезанных серебряных перстней были обнаружены отставным офицером полиции Кэт Джайлз на британском острове Мэн, пишет nv.ua.

Это уже вторая крупная находка для Джайлз: несколько месяцев назад она нашла золотой обруч на руку и «массивную» серебряную брошь, датируемую 950 годом нашей эры, отмечают местные археологи.

Монеты, которые охотница за сокровищами обнаружила на этот раз, чеканились между 990 и 1030 годами нашей эры в Англии, Дублине, Германии и на острове Мэн. Большинство из них — серебряные гроши, на них изображены лица короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, английского короля Этельреда II и императора Священной Римской империи Отто I. На монетах, отчеканенных в Дублине, изображен король Зигтригг Шелкобородый, правитель Дублина с 990-х годов до его отречения от престола в 1036 году.

Даты создания монет указывают на то, что клад был спрятан примерно в 1035 году нашей эры, в самом конце правления Зигтригга.

Остров Мэн, расположенный посреди Ирландского моря, был на пересечении активных торговых путей, связывающих Ирландию, Англию и северную Европу в эпоху викингов. Это выражается в разнообразии монет, найденных в кладах этой эпохи, и в распространении рубленого серебра — старых украшений, разрезанных на части для использования в качестве денег, исходя из чистоты содержания драгоценного металла.

Сравнимый, хотя и гораздо более крупный смешанный клад был обнаружен в Гленфабе в 2003 году. Он датируется тем же периодом, около 1020 года нашей эры, и также содержит комбинацию норвежских и англосаксонских монет с изрядной долей рубленого серебра.

«Подобно тому же устаревшему, но гораздо большему по размеру кладу в Гленфабе, обнаруженному в 2003 году, новый клад можно сравнить с кошельком, содержащим все виды кредитных карт, банкнот и монет, возможно, разных стран, которые собраны, например, когда вы готовитесь к поездке за границу. Он показывает разнообразие валют, доступных в этот период торговцу в Ирландском море или жителю Мэна. Два клада вместе дают редкую возможность изучить содержимое бок о бок, вплоть до деталей штампов, используемых для чеканки монет», — подчеркнул британский нумизмат, доктор Кристин Борнхолдт Коллинз.

Помимо набора монет, оба клада содержат значительную долю ломанного серебра или слитков, которые должны были быть взвешены и, возможно, проверены на их качество в ходе обмена. Это может быть связано с тем, что слитки были особенно удобны для международной торговли, поскольку они были практичными для транзакций любого размера и своего рода валютой без границ или политической принадлежности.

Клад временно выставлен в новой галерее викингов в Музее острова Мэн, а затем отправится в Британский музей, где оценочная комиссия определит его справедливую рыночную стоимость. Клад будет передан Национальному наследию острова Мэн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».