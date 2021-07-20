Обвал нефти уронил российские акции на триллион рублей 9 20.07.2021, 9:26

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иллюстрационное фото

Это стало самым большим падением, начиная с марта.

Российский рынок акций пережил крупнейшее с марта падение на торгах в понедельник.

На фоне обвала цен на нефть и распродаж на фондовых биржах от Азии до США индекс ММВБ потерял 2,04%, а полсотни входящих в него компаний суммарно подешевели на 400 млрд рублей, пишет finanz.ru.

Самый продолжительный за год период падения - четыре дня в минусе подряд - отправил российский рынок на минимумы с конца мая, отрезав от капитализации «голубых фишек» 938 миллиардов рублей.

Индекс РТС упал на 2,73% за день, или 7,1 млрд долларов в пересчете на капитализацию.

«Обвал цен на нефть и негативный внешний фон не оставили шансов российскому рынку», - констатирует аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Фьючерсы на Brent обвалились рекордно за год (на 7,2%), а индекс Dow Jones в США показал рекордное с октября падение на 2,8% на фоне опасений, что новая волна пандемии вернет мировую экономику в состояние частичных или полных карантинов.

Число новых случаев Covid-19 в Британии превысило 50 тысяч в сутки, Индонезия вышла на рекордные 25 тысяч, в то время как Австралия продолжает локдаун, охвативший половину населения страны.

Рынки боятся, что настанет время признаться в том, что борьба с вирусом проиграна, говорит стратег Rabobank Майкл Эвери.

Причем, это поражение может наступить в тот момент, когда центробанки бессильны: закачав в экономику беспрецедентные 10 триллионов долларов, они вынуждены тормозить «печатные станки» из-за ускорения инфляции, хотя бизнесу и населению может потребоваться новая порция помощи.

Всего 4 акции из состава индекса МосБиржи показали рост. Все 10 отраслевых индексов снизились.

Гонку на «дно» возглавил нефтегаз, потерявши 3,51%. Акции «Роснефти» упали на 3,12%, ЛУКОЙЛа - на 2,11%, «Траснефти» - на 6,29%, «Газпром нефти» - на 3,19%.

Сбербанк потерял 2,48%, ВТБ - 2,65%. «Удержались от падения только защитные золотодобытчики и некоторые металлурги», - указывает Кауфман. Акции «Полюса» символически подешевели на 0,1%, а «Северсталь» стала дороже на 0,76%.

«Акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное со резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара», - пишут аналитики Альфа-банка.

По итогам дня индекс МосБиржи опустился до 3693,42 пункта.

«Дальнейшая перспектива снижения уже указывает на значения около 3620-3650», - прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

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