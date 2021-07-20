Reuters: США и Германия смогли договориться по «Северному потоку-2»3
- 20.07.2021, 9:42
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О соглашении будет объявлено в ближайшие дни.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, ситуация «выглядит неплохо». При этом переговоры еще идут, но «стороны близки к соглашению», которое предотвратит повторные санкции Белого дома против компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Между тем в Вашингтоне заявляли, что не ожидают договоренностей с Берлина по поводу строительства трубопровода. Источник также отметил, что президент Джо Байден «выскажет обеспокоенность в связи с этим геополитическим проектом России».
Напомним, «Северный поток-2» должны были достроить в конце 2019 года, но из-за санкций США работы затянулись. Сейчас газопровод готов примерно на 98%, одна из двух ниток завершена полностью.