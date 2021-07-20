Наталья Радина: Украина должна присоединиться к санкциям против режима Лукашенко 2 20.07.2021, 9:54

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Наталья Радина

Страна-соседка является основным рынком сбыта белорусских нефтепродуктов.

Главный редактор издания "Хартии-97" Наталья Радина в интервью "Телеграфу" рассказала, как изменился за последние годы режим Лукашенко и чем может помочь Беларуси в борьбе с ним Украина.

- В Беларуси идет зачистка информационного поля. Силовики проводят обыски в редакциях независимых медиа и по месту жительства журналистов. Могут ли закрыть все неугодные Лукашенко СМИ? Или таковых уже не осталось?

- В Беларуси в любом случае остались журналисты. И они будут работать. Другое дело, что поменяется сама схема работы. Я думаю, что журналисты не смогут работать открыто внутри страны, поэтому уйдут в подполье. Редакции будут работать из-за рубежа, например, из Литвы или Польши. Других вариантов, к сожалению, сегодня для белорусских журналистов не остается. Как раз сегодня (16 июля – Авт.) прошли массово обыски у журналистов "Радио Свобода", "Белсата". Я много лет говорю, что схема, которую "Хартия" использует с 2011 года, лучший способ для продолжения работы независимых медиа, для того, чтобы действительно оставаться независимыми, не подвергаться давлению и шантажу со стороны властей.

- Можно ли утверждать, что вся страна настроена против Лукашенко? Сколько людей могут поддерживать его политику не из-за боязни, а реально разделять его идеологию?

- Разделяют идеологию Лукашенко не более 3%. Поэтому могу сказать абсолютно уверено, что сегодня вся страна выступает против Лукашенко. Это очевидно. Да, надо признать, что часть людей напуганы тем уровнем репрессий, который сегодня обрушился. Возможно, они уже не высказывают так открыто свои взгляды, как это происходило год назад и ранее. Но тем не менее, ненависть, неприятие этого режима – остаются. массовые репрессии Лукашенко я связываю исключительно с его страхом потерять власть. И он, и его опричники прекрасно понимают, что их все ненавидят.

- По вашему мнению, в чем причина отказа белорусов от массовых протестов осенью 2020 года? После задержаний, жестоких избиений и даже убийств недовольных властью.

- Нужно понимать, что уровень репрессий постоянно нарастал. Репрессии продолжаются уже практически год. Это естественно сказалось и на уличной активности. Срабатывает элементарный инстинкт самосохранения. Люди сейчас говорят о том, что возможно протесты должны носить несколько иной характер, более безопасный. Например, ряд общественных организаций, объединений, Telegram-каналов выступили с инициативой проводить забастовки. Частный бизнес призывает уходить в отпуск, закрывать свои фирмы и магазины, а рабочие готовятся к серьезной забастовке.

- То есть вероятность новых протестов присутствует, но они будут в другой форме?

- Сейчас наиболее реально уйти в забастовку или временно остановить свой бизнес, прекратив деловую активность в стране – это очень больно ударит по режиму и более безопасно для людей. А протесты, думаю, обязательно вспыхнут впоследствии.

"То, что Лукашенко неадекватен, сегодня уже очевидно всему миру"

- Верите ли вы в раскаяние Романа Протасевича? Недавно он якобы объявился в новом аккаунте в Twitter.

- Я могу сказать только одно, не хотела бы очень много говорить на эту тему: очевидно, что парня сломали.

- Что нужно и можно сделать, чтобы международное право действовало в подобной ситуации с нарушением прав человека?

- Необходимы санкции против режима Лукашенко, наконец-то они начали вводиться, в том числе секторальные. Пока они носят несколько отложенный характер из-за заключения определенных договоров в нефтехимической и калийной сферах. Думаю, аресты, которые проходят в последние дни, разгром правозащитных организаций и последних независимых медиа вызовут усиление этих санкций. Другого способа заставить диктатора прислушаться к мнению международного сообщества, кроме как жесткие экономические санкции, к сожалению, нет.

- Как вы охарактеризуете Лукашенко 10-20 лет назад и сейчас? Что изменилось?

- Усилилось его психическое расстройство. Усилился его страх. Он понимает, что висит на волоске и скоро потеряет власть. Отсюда эти истеричные действия, его состояние.

- Речь о параноидном расстройстве личности Лукашенко, о чем неоднократно писала, в том числе, "Хартия"?

- Да. Это не секрет. Диагноз ему поставили еще в 2000 году. И мы видим, что болезнь только развивается. То, что Лукашенко неадекватен, по-моему, сегодня уже очевидно всему миру. Что он творит, что делает с белорусами, как сегодня пытается вывевать со всем миром… Абсолютно до безумия сумасшедший диктатор.

- Лукашенко – это скорее тоталитарный правитель, которому достаточно полного контроля над Беларусью, или некий стратег, имеет империалистические замашки, мечтает о возврате СССР?

- Когда-то мечтал, но мечтам не удалось сбыться. Сейчас это обыкновенный "колхозный" диктатор.

- Есть ли вероятность, что Лукашенко попадет за решетку?

- Я убеждена, что по-другому он не закончит свою власть. В Беларуси будет независимый суд над ним. Дальше возможно проведение судебного процесса в Гааге, сейчас идет серьезная работа над этим. Безусловно, ему не удастся уйти от ответственности.

- Сценарии свержения Лукашенко: дворцовый переворот, при помощи Кремля через выборы, фактическая оккупация Россией?

- Я очень надеюсь, что произойдет народная революция, и белорусы будут сами выбирать себе нового президента. И не одного.

- Есть ли смысл говорить о том, когда это может произойти?

- Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, максимум в течение года. Потому что совершенно очевидно, что долго так удерживать власть очень сложно. Тут нужно учитывать экономическое состояние Беларуси, настроения людей, насколько дорого обходится содержание репрессивного аппарата – а денег сегодня Лукашенко особо брать неоткуда. Конечно же, Россия сегодня его поддерживает, мы это видим, но больше на словах, чем на деле. Это я связываю с тем, что у самой России сегодня недостаточно средств для поддержания экономики Беларуси в прежнем объеме, как это происходило на протяжении 27 лет. Поскольку России еще нужно вести войну против Украины, проводить ряд спецопераций по всему миру по поддержке других диктаторов. Поэтому у Лукашенко, на самом деле, сегодня нет возможности жить так же хорошо, как его хунта жила все прошлые годы. И я думаю, все они сегодня понимают, что их время заканчивается.

"Белорусы сами должны решать судьбу своей страны"

- Вы упомянули об экономике. А насколько сильно привязана экономика Беларуси к экономике России? И можно ли разорвать эти связи, как это пытается несколько лет сделать Украина?

- Лукашенко сознательно привязал Беларусь к России. В первую очередь, через покупку нефти, газа и перепродажу нефтепродуктов на Запад. Кроме того, Россия – основной рынок сбыта белорусской продукции. То есть не происходило серьезной диверсификации, экономика не реформирована. в мире не востребована продукция действующих белорусских предприятий. Когда в стране произойдут изменения, и она станет свободной, то будет изменена и экономическая политика.

- Есть мнение, что Лукашенко будет оставаться у власти до тех пор, пока народ не увидит альтернативу. Была ли такая, есть ли?

- Настоящие лидеры белорусского народа сегодня находятся в тюрьмах. В реальности в Беларуси находится в тюрьмах порядка 3 тысяч человек. Это политически заключенные люди, лидеры и активисты. И когда мы добьемся их освобождения из тюрем, поверьте, политический ландшафт в Беларуси очень изменится. На новых президентских выборах, я уверенна, будет очень много достойных кандидатов в президенты.

- Не только Светлана Тихановская?

- Тихановская – человек, который случайно оказался в кампании, это не политик. Люди проголосовали за нее, как за символ. В первую очередь, народ голосовал против Лукашенко. А на реальных новых выборах, поверьте мне, будут реальные сильные кандидаты.

- Какие сценарии развития для Беларуси вы видите?

- Конечно же, сценарии могут быть разные. Но сегодня белорусский народ заинтересован в том, чтобы изменения в стране делались руками самих белорусов. Для этого нам необходимо быть активными, продолжать работать, готовить забастовки, выходить на протесты. Должна быть обеспечена субъектность белорусского народа. То есть мы сами должны решать судьбу своей страны. Мне кажется, это самый лучший сценарий, который может быть для изменения ситуации.

- Кто может помочь Беларуси – НАТО, Евросоюз?

- Естественно, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества. Очень бы хотелось, чтобы к тем экономическим санкциям, которые сегодня вводят в отношении режима в Беларуси Европейский Союз и США, присоединилась так же, например, Украина. Поскольку мы знаем, что Украина закупает достаточно большое количество белорусских нефтепродуктов. И если бы эта покупка прекратилась, то нанесла бы очень серьезный удар. Потому что Украина, в общем-то, основный рынок сбыта белорусских нефтепродуктов. Это касается и ряда других товаров, которые сегодня идут из Беларуси в Украину. То есть надо быть последовательными. Если власть Украины сегодня осуждает диктаторский режим Лукашенко, считает себя демократическим государством, которое стремится в Евросоюз, то соответственно нужно принципиально и последовательно относиться и к диктатуре Беларуси. Нужны конкретные действия. Украина может очень серьезно нам помочь.

- Есть ли вероятность, что Беларусь официально войдет в состав РФ?

- Будем надеяться, что этого не произойдет. Я знаю, что абсолютное большинство белорусов выступает против какой-либо интеграции с Россией. Белорусы хотят жить в своей независимой стране. И поэтому даже если будут какие-то попытки со стороны Путина оккупировать или присоединить Беларусь, думаю, будет дан жесткий отпор – как и со стороны самих белорусов, так и со стороны наших международных партнеров.

" Белорусский язык сегодня практически ушел из публичной сферы"

- Как бороться с пропагандой, в частности российской, на территории других государств, будь то Беларусь или Украина?

- Если говорить про Беларусь, то засилье российской пропаганды сегодня огромно. И это все делалось руками Лукашенко. Всегда транслировалось огромное количество российских телеканалов на территории Беларуси, работают российские пропагандистские агентства и газеты. Уничтожая независимую белорусскую прессу Лукашенко открывает шлюзы для российской пропаганды. Противостоять, естественно, надо. Это и есть главная задача белорусских независимых журналистов. Не смотря на давление, попытки арестовывать, громить наши редакции и блокировать наши ресурсы все равно нужно продолжать работать, доносить до людей правду о том, что на самом деле происходит и в Беларуси, и России. Я вижу в этом главную задачу сегодняшних журналистов на постсоветском пространстве.

- Как обстоят дела с белорусским языком в Беларуси? Тотальная русификация? Какую языковую политику проводит власть?

- Тотальная русификация, которая длится все годы правления Лукашенко – с 1994-го года. Белорусский язык сегодня практически ушел из публичной сферы. Его нет на государственных телеканалах, в Беларуси нет ни одного белоруссоязычного университета, в школах очень ограничено количество часов белорусского языка. Кроме того, идет давление на различные независимые белорусские союзы, в том числе журналистские и писательские. Очень сложно публиковаться белорусскоязычным писателям и поэтам. Задача диктатора – уничтожить в человеке любую индивидуальность. Человек, который себя идентифицирует с белорусом, знает свою историю и белорусский язык, уважает и себя, и своих предков – для Лукашенко враг. Он же опирается на манкуртов, которые никого и ничего не помнят. Потому сейчас белорусский язык в стране уничтожается. Но я убеждена, что после смены режима ситуация кардинально изменится. Безусловно, нужно возвращаться и к языку, и знать свою реальную историю. Это надо будет пропагандировать и в школах, и в университетах, и на телевидении, а также снимать фильмы. Нужно возвращать людям память.

- По вашему мнению, могут ли в Беларуси повториться какие-то кейсы, произошедшие в Украине? Звучали сравнения протестов после выборов с Майданом, например.

- Протесты вернутся. Убеждена, что белорусы не смирятся. Люди понимают, что так жить дальше невозможно. И с этой фашистской диктатурой необходимо сегодня бороться всем, иначе не выжить никому.

- А может Лукашенко сбежать в Россию, как было, например, с Януковичем в Украине?

- Может быть и такой сценарий, может и сбежать в Россию. Вполне вероятно.

- Как вы считаете, в правильном ли направлении сейчас двигается Украина?

- Я не могу оценивать ситуацию в Украине, потому что я не гражданка вашей страны, но могу сказать, что вы развиваетесь. Вы – демократическая страна, у вас меняются президенты и проходят свободные выборы, все таки проводятся реформы. Конечно же, это вызывает уважение. Мы всегда болели за Украину и хотели, чтобы она была успешной, демократической, независимой страной. Сейчас очень переживаем, конечно же, и за ситуацию на Донбассе, и за то, что происходит в оккупированном Россией Крыму. Готовы всегда вам помогать, во всем быть рядом и очень надеемся, что вы будете продолжать путь к свободе, демократии и процветанию.

- Хотите ли бы вы вернуться в Беларусь?

- Безусловно. Когда я уезжала из Беларуси, то была уверенна – я вернусь. Я уезжала, поскольку понимала, что отсюда я могу сделать больше, чем в тюрьме в Беларуси. И очень надеюсь, что моя вынужденная эмиграция закончится, и я буду дома.

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