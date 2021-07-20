The Times: На российских кладбищах не хватает места из-за всплеска коронавируса 24 20.07.2021, 9:57

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иллюстрационное фото: nn.by

Работники крематориев не справляются.

"Крематории работают в полную мощь, а на кладбищах не хватает места на фоне того, как в России наблюдается беспрецедентное количество смертей от Covid-19 на фоне провала кремлевской кампании вакцинации", - утверждает The Times (перевод — inopressa.ru).

(...) "В Санкт-Петербурге, который называют российской "коронавирусной столицей", крематорию приходится обрабатывать в три раза больше тел, чем обычно, на фоне всплеска инфекций, вызванных вариантом Дельта. Работник крематория рассказал местным СМИ, что сотрудники пытаются справиться с отставанием, и на видеоизображениях были запечатлены десятки гробов, сложенных друг на друга", - говорится в статье.

"Рекордная смертность наблюдается при ситуации, когда полностью вакцинированы только 13% взрослого населения. Подозрительное отношение к вакцине, поощряемое социальными сетями, означает, что две трети россиян не намерены вакцинироваться, свидетельствуют опросы общественного мнения".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил общественный "нигилизм" в медленном распространении отечественных вакцин, но настаивал на том, что Россия не одобрит иностранные вакцины", - говорится в статье. (...)

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