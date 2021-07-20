Когда мы останемся дома 2 Телеграм-канал БОР

20.07.2021, 10:11

2,144

А дальше — победа, дальше — новая Беларусь.

Когда мы останемся дома, у нас будут разрываться телефоны с угрозами от начальников. Поэтому, чтобы не портить первое утро свободы, лучше вовсе отключить связь.

Когда мы останемся дома, наше первое желание будет открыть новости и почитать про остальные заводы. По официальному телевидению, конечно, пустят очередной репортаж о том, как все стабильно. Поэтому в наших головах пронесется нервная мысль о том, что, вероятно, остались дома только мы, а остальные струсили и пошли на работу.

Но остальные не струсили. Это мы узнаем из телеграм-чатов и каналов. Очень скоро вся страна поймет, что заводы остановились полностью. Будут, конечно, редкие ябатьки, которые пойдут за традиционную чарку-шкварку, но их будут единицы, а потому они еще на подходах к работе просто развернутся и уйдут домой.

Когда мы останемся дома и поймем, что страна остановлена, первые пару часов мы будем думать «А дальше что?»

А дальше — победа. А дальше — Новая Беларусь.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».