Когда мы останемся дома2
- Телеграм-канал БОР
- 20.07.2021, 10:11
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А дальше — победа, дальше — новая Беларусь.
Когда мы останемся дома, у нас будут разрываться телефоны с угрозами от начальников. Поэтому, чтобы не портить первое утро свободы, лучше вовсе отключить связь.
Когда мы останемся дома, наше первое желание будет открыть новости и почитать про остальные заводы. По официальному телевидению, конечно, пустят очередной репортаж о том, как все стабильно. Поэтому в наших головах пронесется нервная мысль о том, что, вероятно, остались дома только мы, а остальные струсили и пошли на работу.
Но остальные не струсили. Это мы узнаем из телеграм-чатов и каналов. Очень скоро вся страна поймет, что заводы остановились полностью. Будут, конечно, редкие ябатьки, которые пойдут за традиционную чарку-шкварку, но их будут единицы, а потому они еще на подходах к работе просто развернутся и уйдут домой.
Когда мы останемся дома и поймем, что страна остановлена, первые пару часов мы будем думать «А дальше что?»
А дальше — победа. А дальше — Новая Беларусь.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)