Габриэлюс Ландсбергис: Лукашенко действует не так эффективно, как хотел бы Путин 2 20.07.2021, 10:25

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Габриэлюс Ландсбергис

В этой связи повышается роль соседних с Беларусью государств, таких как Литва.

Какую роль может сыграть Литва в политическом кризисе в Беларуси? Должны ли власти Литвы строить свою политику в координации с Евросоюзом и НАТО? Насколько плодотворным может быть участие Запада в разрешении ситуации с Беларусью?

На все эти вопросы ответил министр иностранных дел Литвы – Габриэлюс Ландсбергис – в ходе интернет-конференции в вашингтонском политологическом институте «Атлантический совет», на которую он был приглашен на прошлой неделе, сообщает «Голос Америки».

По словам главы МИД Литвы, репрессии и гонения, которым подвергаются в Беларуси активисты оппозиции и правозащитники, вызывают у литовских властей сильнейшую тревогу. Министр видит в этом отголоски сталинских времен, а также то, что нити карательной идеологии могут вести из Минска в Москву.

«Вся эта ситуация [в Беларуси] выглядит как становление государства террора, – сказал в начале беседы, Габриэлюс Ландсбергис. – Это напоминает нам Советский Союз 1930-х годов, когда были чистки, целые группы людей бесследно исчезали, были брошены в тюрьмы, а их дома подвергались обыскам. Вся атмосфера основана на терроре, на страхе... Это нечто новое, и нам приходится напоминать себе, что это происходит в Европе. Не исключено также, что применение режимом Беларуси таких жестоких мер неслучайно совпало по времени со встречей Лукашенко и Владимира Путина. В этом году они уже встречались несколько раз. То есть Лукашенко едет к своему господину, получает от него карт-бланш и, вернувшись, делает, что ему заблагорассудится. Вполне возможно, что это работает вот таким образом».

Проблема такой модели белорусско-российских отношений, указывает Габриэлюс Ландсбергис, в том, что власть Лукашенко держится на полиции и армии. Но всем этим силовым ведомствам нужно платить зарплату, а состояние белорусской экономики это не позволяет, поэтому Лукашенко вынужден брать взаймы у России. Вот почему введение санкций против его режима, подчеркивает глава литовской дипломатии, также усиливает давление и на Россию: Москве приходится оплачивать расходы Лукашенко. Встает вопрос: что Кремль пытается из этого выиграть?

«Если Путин увидит, что ситуация с режимом Лукашенко больше бьет по Западу, чем по самому Лукашенко, то этот режим будет его, Путина, устраивать... Но Лукашенко действует не так эффективно, как Путин хотел бы. Возможно, у него была идея отстранить Лукашенко от власти и заменить его на более прокремлевски настроенного лидера. Но сделать это в нынешнем году, прямо перед выборами в России – означало бы послать [россиянам] сигнал, что народ действительно может требовать – и добиться – перемен. Для властей России такой вариант вовсе не является привлекательным», – говорит Ландсбергис.

В этой связи повышается роль соседних с Беларусью государств, таких как Литва. Вот почему, в качестве главного внешнеполитического принципа, министр Ландсбергис привел установку Литвы на обеспечение безопасности в восточной Европе. Официальный Вильнюс, по его словам, выступает за прочные связи с другими демократическими странами и укрепление таких альянсов, как НАТО.

Что же касается России, то власти Литвы допускают, что Кремль способен на любые действия. Как сказал Ландсбергис, Москва использует Беларусь как наконечник копья для удара по демократической Европе.

«Я могу ошибаться, но, как мне видится, Путин сейчас очень нервничает, и у него есть для этого множество причин. Во-первых, в России надвигаются очередные выборы. Ни одному диктатору не понравятся картины с протестов прошлого года в Минске, когда тысячи людей устраивают уличные марши и требуют вашей отставки. Ни один диктатор не будет от этого крепче спать по ночам. Во-вторых, Путин видит, что Беларусь ускользает у него из рук, и скорее всего безвозвратно. Конечно, быть может, президент РФ преследует неизвестные нам цели. Несколько месяцев назад он сконцентрировал на границе в Украиной значительные военные силы. Но чего он этим добился – это вновь заставил европейцев заговорить о членстве Украины в НАТО. Эти разговоры пока не принесли результатов, но они возобновились», – отметил литовский министр.

В заключение, строя прогноз на дальнейшее развитие ситуации в Беларуси, Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ведущие западные державы должны продолжать обращать пристальное внимание на то, что происходит в восточной Европе. По его словам, стать членом НАТО – это не самая главная цель таких стран, как Украина или Грузия. Но снижение или отсутствие интереса на Западе к их судьбе, также как и к судьбе Беларуси и балтийских стран, было бы для государств региона наихудшим вариантом развития событий.

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