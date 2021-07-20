От бундеслиги до волонтеров: волна наводнений в Германии сменилась волной солидарности 2 20.07.2021, 10:32

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Полиция и волонтеры очищают улицу в пострадавшем от наводнения Бад-Мюнстерайфеле

Фото: Reuters

Как в стране помогают жертвам стихии.

Когда немного схлынула вода и улегся первый шок, эвакуированные во время чудовищного наводнения жители городов на западе Германии стали возвращаться на место трагедии, чтобы оценить масштабы разрушений и ущерба, нанесенных природной катастрофой, и привести в порядок свои дома - где это возможно, сообщает dw.com.

Во многих местах до сих пор нет электричества, питьевой воды, отсутствует мобильная связь. Дороги разрушены, под толстым слоем ила и грязи лежат искореженные автомобили, обломки мебели, посуда, одежда, обувь, детские игрушки. В один день многие люди лишились всего - у большинства из них не было специальной страховки на случай подобных происшествий. Но волна наводнения сменилась волной солидарности: на помощь пострадавшим пришли тысячи волонтеров, гражданских инициатив и организаций со всей Германии.

Работы для волонтеров - не на одну неделю

Женя Спиглазова - одна из многих добровольцев, отправившихся помогать жителям пострадавшего от наводнения Зинцига, небольшого городка в Рейнланд-Пфальце. "Когда видишь, насколько там страшно, и понимаешь, что у людей ничего не осталось, - тут и вопроса никакого не возникает: сразу все собираются и едут. А люди говорят: "Ребята, мы благодарны каждым рукам", - рассказывает Женя, сидя за рулем автомобиля, направляющегося в Зинциг.

Зинциг после наводнения

Багажник машины забит едой, упаковками с питьевой воды и сухими полотенцами. Вместе с жителями Зинцига и приехавшими на помощь добровольцами из других городов Женя помогает освобождать улицы от завалов и откачивать воду из затопленных домов. "В подвалах еще стоит вода, и все, что там находится, нужно вытащить и выбросить в стоящий на улице контейнер", - говорит она.

Женя провела в Зинциге два выходных дня. "Там, где мы были сегодня, есть шанс спасти хоть что-то, хоть какие-то дома, - продолжает девушка. - А в другом месте, где живут наши знакомые, вообще больше не осталось никакой цивилизации". Для нее и для других волонтеров работы в пострадавших от наводнения районах еще не на одну неделю.

Многие хотят приютить у себя пострадавших

Во многих городах ФРГ, через которые прокатилось наводнение, были смыты целые улицы - от домов остались лишь покрытые илом стены. Отели и жители окрестных городов предложили приют оставшимся без крыши над головой.

После наводнения люди остались без крыши над головой

Несколько дней подряд после наводнения телефон городской администрации Бонна буквально разрывался от звонков - тысячи людей предлагали жилье пострадавшим от катастрофы. Спустя какое-то время власти города на свой онлайн-странице были вынуждены попросить тех, кто хотел принять у себя жертв наводнения, больше не звонить, чтобы не перегружать телефонную линию.

"Многие люди были готовы предоставить жилье семьям до трех человек, городские гостиницы выделили свыше 50 двухместных номеров. Мы были ошеломлены разнообразием и обилием предложений. На сегодняшний день необходимости в этом больше нет", - объяснила бургомистр Бонна Катя Дёрнер (Katja Dörner).

Herzlichen Dank für diese überwältigende Solidarität mit den Menschen in #Ahrweiler 💚 Die Stadt #bonn nimmt heute weiterhin Angebote online an. Viele Bürgerinnen und Bürger aus #bonn, die Menschen aufnehmen wollen, werden wir aber erst in den nächsten Tagen kontaktieren können. https://t.co/281QTtRBOI — Katja Dörner (@katjadoerner) July 15, 2021

Людей просят больше не везти гуманитарную помощь

В последующие после наводнения дни в затопленные районы устремились сотни машин - волонтеры везли туда одежду, еду и предметы первой необходимости. В результате за короткое время центры сбора вещей для пострадавших в некоторых местах оказались настолько переполнены, что людей попросили больше не везти гуманитарную помощь.

С такой просьбой, в частности, обратился бургомистр города Ремаген, находящегося в округе Арвайлер. Склады заполнены до отказа, объяснил он, и на то, чтобы рассортировать и распределить привезенные вещи, уходит много времени и сил, которые необходимы для работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Схожая ситуация и в Бонне: администрация была вынуждена попросить горожан через Twitter воздержаться от нефинансовых пожертвований.

В некоторых пострадавших регионах обстановка продолжает оставаться напряженной и по сей день. Особенно критическая ситуация в районе Ойскирхен, где под угрозой обрушения находится стена плотины Штайнбах. Поэтому местные власти призвали людей воздержаться от поездок в районы наводнения, чтобы не подвергать себя опасности.

Строительные магазины обеспечивают оборудованием

Помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры предложили и крупные сетевые строительные магазины: Obi, Bauhaus, Hornbach, Toom. Некоторые из них бесплатно одалживают жителям пострадавших городов специальное оборудование и приборы, необходимые для того, чтобы расчистить завалы и откачать воду из затопленных домов: погружные насосы, сушилки, лопаты.

Obi на своем сайте предложил покупателям, у которых есть ненужные им сушильные агрегаты и насосы, привезти их в магазин, а взамен получить ваучер на сопоставимую по стоимости новую бытовую технику. Пожертвованное таким образом оборудование Obi пересылает в затопленные регионы. Многие строительные магазины, кроме того, предоставляют жертвам наводнения крупные скидки.

Пострадавшим от наводнения помогут немецкие футболисты

О создании Фонда помощи пострадавшим от наводнений на западе Германии в размере 3 млн евро объявили Немецкая футбольная лига (DFL) и Немецкий футбольный союз (DFB). В совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 16 июля, стороны отметили, что поражены картинами опустошений, равно как и масштабом бедствия.

"Мы считаем очевидным проявление солидарности в кризисной ситуации", - указывается в заявлении. Представители DFB связались с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который тоже пообещал поддержку.

Между тем футбольные клубы "Бавария" из Мюнхена и "Кельн" из одноименного города, а также телекоммуникационная компания Telekom пожертвуют 100 тысяч евро пострадавшим от разгула стихии. Средства будут перечислены организации Lichtblicke e.V. перед товарищеским матчем 17 июля. Ранее о поддержке пострадавших заявили клубы "Боруссия" из Дортмунда и Мёнхенгладбаха.

Чтобы упорядочить поступающую со всех сторон помощь, в ближайшее время Немецкий Красный Крест откроет "горячую линию". Она соединит тех, кто готов оказать какую-либо помощь, и тех, кто в ней нуждается.

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