Маршалам и генералам в России предложат служить после 70 лет

Маршалам и генералам в России предложат служить после 70 лет15
- 20.07.2021, 10:46
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Такое предложение внес в Госдуму Путин.
Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект, в случае принятия которого президент сможет увеличивать предельный возраст пребывания на службе военных, находящихся в звании маршала, генерала и адмирала флота, сообщает "Радио Свобода".
На данный момент, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", контракт с такими военными можно заключать только до достижения ими 70 лет. В документе, который внес на рассмотрение депутатами Путин, новые контракты могут заключаться "на срок, установленный решением президента Российской Федерации".
Ранее Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, согласно которым в исключительных случаях можно продлевать предельный возраст нахождения на должности чиновников после достижения ими 70 лет.
После этого президент продлил на год срок службы своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, который отпраздновал семидесятилетие в конце мая.