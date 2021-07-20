«Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора» 1 20.07.2021, 10:59

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Всеобщая забастовка в один миг перекроет силовикам доступ к «пище».

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением участника одного из протестных минских чатов:

— Уверен, что никто уже не захочет жить при этом режиме, каждый белорус просто ненавидит его каждой частичкой своей души.

Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть им доступ к этой пище. Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора.

Мы поняли, что нас большинство еще весной 2020, когда мы гремели кастрюлями, зажигали фонарики в окнах, становились в километровые очереди, чтобы поставить подпись, а потом эти шествия.

Ох, как я люблю вспоминать их. Ни один городской праздник не проходил так красиво, так ярко, с нашей самой прекрасной Погоней и нашим любимым флагом над головами. В воздухе пахло единством. Конечно, не всё всегда происходит быстро, но с нами правда, а значит мы победим!

Впереди — только будущее!

Вместе мы - сила!

Забастовке быть!

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