«Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора»1
- 20.07.2021, 10:59
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Всеобщая забастовка в один миг перекроет силовикам доступ к «пище».
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением участника одного из протестных минских чатов:
— Уверен, что никто уже не захочет жить при этом режиме, каждый белорус просто ненавидит его каждой частичкой своей души.
Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть им доступ к этой пище. Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора.
Мы поняли, что нас большинство еще весной 2020, когда мы гремели кастрюлями, зажигали фонарики в окнах, становились в километровые очереди, чтобы поставить подпись, а потом эти шествия.
Ох, как я люблю вспоминать их. Ни один городской праздник не проходил так красиво, так ярко, с нашей самой прекрасной Погоней и нашим любимым флагом над головами. В воздухе пахло единством. Конечно, не всё всегда происходит быстро, но с нами правда, а значит мы победим!
Впереди — только будущее!
Вместе мы - сила!
Забастовке быть!