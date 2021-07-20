«МБХ медиа»: На Рублевке тайно строят новую резиденцию Путина 5 20.07.2021, 11:13

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Иллюстрация: «МБХ медиа»

Стройка идет рядом с действующей резиденцией «Ново-Огарево».

Пока вся страна обсуждала «дворец Путина» на мысе Идокопас, в ближайшем Подмосковье, рядом с новоогаревской резиденцией президента «МБХ медиа» обнаружило другую масштабную стройку. Она раскинулась на территории в десять гектаров. С лета прошлого года здесь появились несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, — больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, по словам строителей и охранников, «режимные объекты». Рядом, на реке Москве, в нескольких метрах от новоогаревской пристани ФСО, за несколько месяцев построили новый мост.

Ни одного из этих объектов, выстроенных очевидно на бюджетные деньги (примерная стоимость колеблется от 20 до 50 млрд рублей, земля под строительство находится в пользовании Федеральной службы охраны), нет ни в одном госконтракте.

«МБХ медиа» рассказывает и показывает, что удалось узнать о тайном строительстве на Рублевке.

Мост. Январь 2021 года

— Нечего вам здесь делать, это объект ФСО (Федеральной службы охраны России. — «МБХ медиа»), — ворчит кряжистый мужичок, вышедший навстречу мне из бытовки. Кроме нее на объекте — еще несколько таких же вагончиков, синяя будка туалета, пара тракторов и экскаваторов, да стопки шпал для будущего мостового крана. На берегу покрытой льдом Москвы-реки — кучи песка и гравия. С другой стороны — огромное заснеженное поле в излучине у Петрово-Дальнего.

— А что будет-то тут? Мост? А по нему можно будет ходить? Чей мост-то? — спрашиваю я.

— Мост знамо чей, дачи вон. Зачем лишние вопросы? — говорит рабочий и машет рукой в сторону другого берега. На нем — домики пристани ФСО, дальше в сосновом лесу — здания одного из самых охраняемых мест страны, любимой резиденции Владимира Путина «Ново-Огарево».

— А вы кто такие? — к собеседнику присоединяется второй, настроенный менее миролюбиво.

— Да местные мы, вот интересуемся…

— Нечего интересоваться. Это закрытая информация. Покиньте строительный объект, здесь нельзя находиться. Это частная территория.

— Это не частная территория.

— Чего? Вы что сюда пришли, выяснять частная или нет? Охрану вызывай, — поворачивается второй к кряжистому.

Ждать охрану я не стал.

Поле, русское поле

Поле, со стороны которого начали строить мост к резиденции президента, конечно, не принадлежит никакому частному лицу. Оно принадлежит Российской Федерации (земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050410:18). Общая площадь поля была 197,58 гектаров. Когда-то им владел колхоз «Ленинский луч», но капусту тут давно не сажают. Впрочем, по кадастру земли до сих пор относятся к сельхозугодьям, строить жилые или промышленные объекты на них по закону нельзя.

Весной прошлого года небольшой (по сравнению со всем полем) участок в 8,7 гектара — как раз напротив пристани — был отмежеван по заказу ФСО (кадастровый номер 50:11:0050410:705). Интересно, что назначение и этого участка по-прежнему осталось «под сельскохозяйственные угодья», а значит, и на нем строительные работы под запретом. Но разве может это помешать государственным нуждам?

По нашим данным, подготовка к строительству загадочного моста началась еще летом 2020 года. Тогда под будущую стройку расчистили площадку. Но стройматериалы и рабочие появились только в сентябре.

Начальный этап строительства сопровождали строители крупного девелопера «МонАрх групп». По крайней мере, сотрудники в таких фирменных куртках встретили корреспондента «МБХ медиа» на стройке. Уточнить, что они тут делают и для кого, строители не смогли: «Нам самим не говорят, мы не знаем, что здесь будет». Однако в это время (январь 2021 года) на берегу собирали рельсы для строительного крана — именно таким типом работ занимаются дочерние компании группы «МонАрх и М» и «МонАрх и О». Но ни у этих компаний, ни у других фирм «МонАрх групп» госзакупок, связанных со строительством моста у «Ново-Огарево», нам обнаружить не удалось.

В строительстве самого моста, по данным «МБХ медиа», принимает участие крымская компания «МС-Групп». Машина ее руководителя Василия Спирина была неоднократно замечена нами на месте стройки. Однако у этой фирмы тоже нет открытых контрактов с ФСО. В телефонном разговоре с «МБХ медиа» Спирин сначала посоветовал «ничего не писать» о мосте через Москву-реку, так как «это закрытый объект», но еще через минуту заявил, что никогда в этом районе Подмосковья не был и про мост ничего не знает.

Мост. Весна 2021 года

В марте тяжелый кран уже был собран и поставлен на рельсы. На снимке ниже можно увидеть привезенные детали моста, но через реку его пока не перекинули.

К началу лета строители уже перекрыли реку мостом. Территорию на краю поля огородили забором, а берег реки укрепили. Из-под снега появилась не только новая бетонная дорога, но и большие песчаные насыпи. Под каждой — несколько слоев мембраны и гидроизоляционная пленка, чтобы вода с поля не размывала песок.

По словам заведующего кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» МИИТ Николая Лушникова, которого мы попросили прокомментировать снимки, это может быть площадка под еще одну стройку. «Похоже на подготовку для сооружения зданий, например, терминала или стоянки для автомобилей», — отмечает эксперт. Также он предположил, что часть уже размеченных прямоугольников может быть вертолетной площадкой «для спортивных нужд».

Сам мост опрошенные «МБХ медиа» эксперты называют основательным и капитальным. «Очень хорошая и надежная конструкция. Он не типовой, прекрасно запроектирован», — говорит доцент кафедры МАДИ «Мосты, тоннели и строительные конструкции» Алексей Агеев. Он отмечает, что мост благодаря конструкции обладает не только хорошими техническим характеристиками, но и «имеет отличные эстетические качества». Агеев говорит, что посчитать по фотографиям точную стоимость такого объекта проблематично, но при длине в 60 метров и ширине в 12 метров она может начинаться от 200 млн рублей. С этой оценкой согласился и другой инженер-строитель, который попросил не называть своего имени: «Подобные мосты в две полосы и с тротуаром начинаются от 180-200 млн рублей».

Мост выходит на берег Москвы-реки ровно между двумя холмами. На одном — левом, если смотреть на снимок — действующая резиденция Владимира Путина «Ново-Огарево» и возведенный к 2019 году Дом приемов с гостиницей и спортивным залом.

А что на другом?

Спорткомплекс, гостиница, больница?

На правом холме, в гуще Подушкинского леса вовсю кипит стройка. Даже по меркам Рублево-Успенского шоссе она поражает воображение. Площадь, на которой ведется строительство, по кадастровой карте около 107 тыс. кв. метров, или больше 10 гектаров. Это всего в четыре раза меньше всей территории усадьбы Ново-Огарево, в которую входят исторические здания, сосновый лес и недавно достроенный Дом приемов.

На каждом подъезде к стройке стоят «кирпичи» (к лету дороги стали охранять сотрудники полиции), сама она скрыта за монументальным бетонным забором шестиметровой высоты. Только с южной стороны в мае забор еще не был закончен — там оставался несерьезный двухметровый кусок из профнастила. В июле огромный забор закончили и начали вокруг него возводить еще один, немного пониже — видимо, чтобы случайных грибников не пугали циклопические размеры внутреннего ограждения.

Трудятся строители в несколько смен, в том числе, и ночью, рассказал «МБХ медиа» один из работавших на стройке инженеров. Когда мы собирали информацию для этого материала, на объекте, судя по нашим съемкам, уже закончили «гостевой дом». Он возник на месте двух коттеджей. Общая площадь постройки — около четырех тысяч квадратных метров.

Остальные здания стали обретать очертания весной 2021 года. За бетонными стенами первого скрывается ледовая площадка, утверждают два работавших на объекте инженера. Площадь этого пятиэтажного объекта — около 30 тыс. кв. метров, без учета подземных этажей.

К подземным этажам ведут отдельные въезды, устроенные на углах участка. На то, что это подземные уровни, указывают и ряды сплит-систем у входа в тоннель. Насколько активно идет стройка под землей «МБХ медиа» узнать не удалось, однако один из инженеров утверждает, что подземный тоннель должен связать оба холма — тот, на котором находится усадьба нынешней резиденции Владимира Путина, и тот, который застраивают сейчас.

Четырехэтажное здание, которое инженеры называют «гостевым комплексом», к лету тоже практически закончили. Его накрыли крышей, в которой появилось стеклянное «окно» для внутреннего зала. Общая площадь гостиницы почти десять тыс. кв. метров без учета веранд.

Но самое интересное — это, как говорят инженеры, лечебно-оздоровительный комплекс или, если проще, больница. Ее примерная площадь составляет больше 16 тыс. кв. метров. Здание, по словам инженеров, будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые. «Там и палаты, и кабинеты гигантские. В районной поликлинике такого не увидишь, это прямо высший класс», — рассказал один из наших собеседников.

При этом кажется, что строительство крупных объектов, которые удалось снять «МБХ медиа», подошло к концу. Об этом говорит и то, что на стройку стали нанимать сотрудников компании «Ольва». Обрывок такого контракта, датированного мартом 2021 года, «МБХ медиа» удалось обнаружить неподалеку от стройки. Группа компаний «Ольва» в основном занимается вывозом строительного мусора и плодотворно сотрудничает с госструктурами, в том числе с ФСО, десятки лет. Об этом, например, говорит благодарственное письмо, опубликованное самой компанией. Никаких контрактов, связанных с объектом, между компаниями группы и ФСО или Управделами президента «МБХ медиа» обнаружить не удалось.

Если судить по кадастровой карте, то на территории стройки существует только два строения — нежилое помещение и ротонда, которые находятся в управлении ФСО. И все. На самом деле на спутниковых снимках 2018 года можно было увидеть еще и особняк с башенками, и два коттеджа, но эти строения на кадастровой карте вообще не были отмечены, их владельцы неизвестны. И особняк, и два коттеджа уже снесены — на месте первого песчаная яма, на месте коттеджей — странного вида «гостевой дом».

Сколько это стоит

Примерную стоимость новой стройки, включая мост и подземные работы, сотрудники одного из подрядчиков оценивают в несколько десятков миллиардов рублей. «Нужно связать два холма, построить новый комплекс зданий и, наконец, соединить комплекс с соседним берегом», — описывает один из них масштабы строительства. Работы обойдутся в сумму от 20 до 50 млрд, считает другой участник стройки.

«Сотка земли в этих местах стоит около 70 тыс. долларов, квадратный метр коммерческого жилья — 150-250 тыс. рублей, — рассказывает директор департамента аналитики и консалтинга компании Kalinka Group Александр Шибаев. — Кроме того, на этой стороне Рублево-Успенского шоссе практически не осталось свободных участков с вековыми соснами, а это тоже увеличивает цену». При этом Шибаев отмечает, что ничего о такой стройке не слышал и что на частный проект она совсем не похожа — в этом месте никто не строится из-за того, что земля принадлежит государству или ФСО.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ И ОБЪЕКТОВ

При средней цене сотки в 70 тыс. долларов участок строительства в 107 тыс. кв. метров будет стоить как минимум 5,5 млрд рублей. Что касается зданий, то рыночная цена гостевого коттеджа начинается от 800 млн рублей, спортивного комплекса — от 6 млрд рублей. Гостиница и больница обойдутся гипотетическому покупателю в 2 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно. Вместе с землей это уже почти 20 млрд. Но все эти цены приведены без учета подземных этажей и внутреннего оснащения. По оценкам самих строителей, стоимость только самой стройки может доходить до 50 млрд рублей. А поле, на котором возвели мост и расчищают площадки для строительства пока неизвестных объектов, по рыночным ценам стоило бы 92,2 млрд рублей, то есть коммерческая стоимость и поля, и земли под стройкой — около 97,7 млрд рублей. Но очевидно, что нынешнему заказчику строительства земля достается бесплатно.

Зона специального назначения

Возникает резонный вопрос — чье все это богатство? Для кого оно и за чей счет строится? Мы попробовали разобраться.

Земли стройки на берегу Москвы-реки у Ново-Огарева территориально как минимум до 2018 года относились к поселению Горское Одинцовского района. Совсем рядом — деревня Горки-2. Может быть, вся эта новая социальная инфраструктура и мост — для ее жителей? Однако в генплане застройки местности от 2018 года (на срок до 2035 года) никаких строений в «наших» квадратах не запланировано. Более того, эти участки на генплане помечены литерой СП-5 с расшифровкой «зона специального назначения федерального значения».

Как следует из публичного кадастра, все эти участки находятся в собственности Российской Федерации и относятся к категории «обеспечения безопасности и обороны» или «для федеральных нужд».

Основной участок стройки (1551, см. карту) находится на самом краю холма и выходит крутым склоном к берегу и мосту. На нем возвели коттедж для гостей и часть спортивного комплекса. Сам участок был поставлен на учет перед началом строительства, в апреле 2020 года. При этом сразу же от Российской Федерации перешел в постоянное (бессрочное) пользование Федеральной службе охраны. Та же самая процедура в тот же день — 23 апреля 2020 года — произошла и со вторым участком (1550). На нем раньше располагался особняк, а сейчас находятся электростанция, котельная и подсобные помещения. Что интересно, первый участок в мае 2020-го еще раз перешел в бессрочное пользование дочерней организации ФСО России — ФБУ «Управление Эксплуатации имущества оргонов государственной охраны». Название так и было указано в кадастровой выписке с ошибкой.

Еще один участок (1060, см. карту) находится справа от стройки. Через него идет дорога от нового моста на Москве-реке. Как и остальные два, он относится к категории разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности» и еще с 2014 года находится в пользовании ФСО России.

То есть все участки под застройку находятся в пользовании ФСО. Логично предположить, что работы на них ведутся за счет бюджета, так как посторонних коммерческих застройщиков на такие территории не допускают. Однако «МБХ медиа» не обнаружило на сайте госзакупок никаких контрактов, которые могли бы объяснить налогоплательщикам, что же такое строится рядом с резиденцией президента. Ни Управление делами президента, ни ФСО, ни их многочисленные ФГУПы и военные части не объявляли подобных тендеров.

Известно лишь, что, как уже упоминалось выше, в апреле-мае прошлого года ФСО России и ее дочерняя организация ФБУ «Управление Эксплуатации имущества органов государственной охраны» заказали у компании «Ракурс-Недвижимость» услуги по межеванию кадастровых участков. Стоимость контрактов — чуть больше 400 тыс. рублей.

Подрядчик должен был в первом случае размежевать два участка и образовать из них участки строительства — 1551 и 1550. Так и произошло, в апреле 2020 года ФСО получила два участка, на которых потом началась стройка. Во втором случае речь идет о межевании сельскохозяйственного поля и вывода отдельного участка для строительства моста. Номер кадастрового участка (18), которым когда-то владел колхоз, указан в проекте договора. Как только работы по межеванию закончились, новый кусок земли (705) также стал собственностью Российской Федерации. А через два месяца, уже в марте перешел в бессрочное пользование другой дочерней организации ФСО — госкомплексу «Завидово». Он, среди прочего, управляет президентской резиденцией «Русь» в национальном парке «Завидово» в Тверской области. Строительных работ этот комплекс в Подмосковье не заказывал и мосты не возводил. Основной участок поля (18) достался «дочке» Управления делами президента — Оздоровительному комплексу «Рублево-Успенский».

Входной участок поля, где сейчас находится одинокий шлагбаум, межевания избежал. Однако он, в отличие от большинства земель из нашего расследования, имеет иной вид разрешенного использования — «для возведения военного объекта». И неудивительно, ведь участок находится в бессрочном пользовании войсковой части 55002, которая, согласно данным СПАРК-Интерфакс, относится к ФСБ России. Эта войсковая часть также не закупала услуг, связанных с описываемой стройкой, а в основном заключала контракты на услуги в сфере ЖКХ. Возможно, на этой территории будет установлен военизированный контрольно-пропускной пункт, чтобы особо любопытные жители Ильинского шоссе не совались на поле. Такой же участок военной части 55002 прикрывает поле к северо-востоку от моста.

При всем обилии ФГУПов и госучреждений, за стройку, вероятнее всего, отвечает Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (УКС СИТО ФСО России). По крайней мере, именно это ведомство прислало письмо в ответ на запросы местных жителей, которые заметили строительную технику на поле у Петрово-Дальнего в ноябре прошлого года. Соседи президента с другой стороны реки считают, что строительство нарушает санитарные нормы и ограничивает доступ жителей района к воде. «Нарушений законодательства Российской Федерации не допускается», — отвечает на возмущение жителей глава управления Леонид Козак.

Управление капитального строительства также не объявляло никаких тендеров на постройку чего бы то ни было южнее села Петрово-Дальнего.

ТАЙНЫЕ ЗАКУПКИ

ФСО просит скрыть от глаз налогоплательщиков свои госзаказы с 2019 года. В прошлом году Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект, который позволит ФСО, Росгвардии и Роскосмосу проводить закупки в закрытой форме, однако пока Госдума такой законопроект не рассматривала. Несмотря на это ФСО и сейчас может скрыть свои тендеры. «Возможность такая есть, если закупка будет признана гостайной. То есть ФСО может засекретить любой тендер, если она наложит на объект гриф секретности. В таком случае закупку можно не раскрывать. И если они действительно строят вертолетную площадку, то под закон о “Гостайне” она может попасть, так как ФСО охраняет первых лиц государства», — рассказал «МБХ медиа» генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.

Также некоторые пункты статьи «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не распространяются на закупки для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

«Режимный объект». Июнь 2021 года

В июне, во время аномальной жары в Москве и Подмосковье, стройка моста продолжалась. Ни опознавательных знаков, ни забора в поле не поставили, неподалеку от моста расслабленные отдыхающие жарили на берегу шашлык и ловили рыбу.

— А можно по мосту пройти, а то ближайший далеко, у Петрова-Дальнего? — спросил я у строителей. Они направили меня к прорабу, предупредив, что если охрана заметит, меня арестуют.

— За что? — удивляюсь я.

— Закрытый объект, — разводит руками один из строителей.

Несмотря на режим и секретность прораб все-таки пропускает меня побродить по мосту через Москва-реку. Конструкцию практически закончили, на бетонном основании слоями лежит мембранная гидроизоляция. Видимо, скоро начнут заливать бетон и асфальт для дорожного полотна. А пока с помощью крана и деревянных подпорок мост связывают с берегом.

С моста открывается отличный вид — и на Ново-Огарево, и на пристань ФСО. Сотрудников службы охраны рядом не видно, только под мостом возится еще один отряд строителей. Мост заканчивается у шестиметрового салатового забора из бетона. На каждой колонне между пролетами забора висят камера и прожектор. Но они сейчас отключены, провода висят в разные стороны.

У въезда на стройку — предупреждение: «Вход со смартфонами на территорию объекта запрещен». Охранники из-за ворот неохотно отвечают: «Объект секретный».

Рабочие, снующие туда-сюда к своим автомобилям, более словоохотливы. «Резиденцию строят, для Мишустина», — говорит мне один из них. На нем также куртка группы компаний «МонАрх». Другой, в накидке «Свободные Технологии Инжиниринг» утверждает, что это комплекс «для отдыха многодетных семей».

— Серьезно?

— Серьезно.

На подъезде к стройке полицейские разворачивают курьерскую машину: «Посторонним въезд воспрещен».

— А чего строят? — в очередной раз спрашиваю я.

— Режимный объект, проходите, не задерживайтесь, — отвечает сонный полицейский и возвращается к игре на телефоне.

Расширяя пространство

Повторим: в двух шагах от резиденции «Ново-Огарево» на землях собственника «Российская Федерация», переданных в пользование ФСО, с назначением «обеспечение безопасности и обороны» структуры ФСО в роскошном сосновом бору строят комплекс зданий, в который входят, по словам строителей, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы стоимостью не менее 20 млрд рублей. Это, конечно, не дворец на мысе Идокопас (ту стройку Алексей Навальный оценивал минимум в 100 млрд рублей), но тоже деньги налогоплательщиков (например, на стройку путинского Дома приемов, сопровождавшуюся скандалами и уголовными делами, ушло «всего лишь» 5,7 млрд рублей, из которых было похищено, по версии следствия, около 1,5 млрд).

Через реку от резиденции президента перекинут мост, и на другой стороне, в чистом поле, строят что-то, напоминающее вертолетную площадку. По нашим последним данным, на поле (по-прежнему относящемся к землям сельхозугодий) разрыт еще один кусок под строительство. И ничего этого нет ни в одном градостроительном плане, ни в одном госконтракте (ни ФСО, ни Управделами президента, ни правительства России), хотя очевидно, что строительство на государственных землях идет за бюджетный счет. Что бы это могло быть? Единственное, что мы можем предположить — что Владимиру Путину или кому-то из его ближайших соратников опять стало очень тесно. А может, состояние президента настолько ухудшилось, что ему потребовался лечебно-оздоровительный комплекс буквально в шаговой доступности.

Чтобы выяснить, так это или нет, мы отправили десятки запросов, в том числе и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Ждем ответов.

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