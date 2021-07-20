В Киеве вспоминают белорусского журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад 3 20.07.2021, 11:20

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Фото Дмитрия Ларина, УП

Заказчики убийства до сих пор не найдены.

В центре Киева люди собрались почтить память белорусского журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрывчатки, подложенной под автомобиль, сообщает "Украинская правда"

Коллеги и друзья Шеремета пришли во вторник утром на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно 5 лет назад в это время произошел взрыв.

Люди принесли плакат "Политическая дело Павла Шеремета".

За 5 лет следствие не установило заказчиков убийства журналиста. Дело в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, рассматривает суд.

Вопрос "Кто убил Павла?" остается открытым.

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

В январе 2021 года бывший белорусский силовик Игорь Макар предоставил изданию EUObserver аудиозапись, как предполагается, тайно сделанную в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева во время его разговора с подчиненными. На этой записи, подлинность которой пока не установлена, речь идет о необходимости выследить нескольких политических эмигрантов из Беларуси и противников Лукашенко с целью их возможного убийства. Звучала и фамилия Павла Шеремета.

15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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