Историческая заслуга Дмитрий Быков

20.07.2021, 11:43

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ДМИТРИЙ БЫКОВ

Фото: RFE/RL

Нынешний глава Кремля продемонстрировал всю нищету казенного патриотизма и спецслужебного национализма.

У Сталина был шанс на благодарную память потомков – при нем (не благодаря ему) победили фашизм и восстановили страну после войны.

У Брежнева тоже был такой шанс – при нем (не благодаря ему) небывалого уровня достигли искусства и науки.

У Ельцина был шанс на добрую память – при нем (не благодаря ему) открылось окно великих возможностей и гарантировалась свобода слова.

У всех были грехи – но и свои несомненные «зато», кое-какая компенсация; в России «зато» – вообще ключевое слово, мы живем так, как живем, зато у нас природа, культура, красавицы и вся таблица Менделеева.

Труднее всего обнаружить свое «зато» для нынешнего российского режима. Только за последнее время из России выдавили Веронику Никульшину, объявили иноагентом и фактически ликвидировали издание «Проект», вынудили расформироваться правозащитное объединение «Команда 29», до этого сняли с думских выборов всех сколько-то оппозиционных кандидатов – все это без какого-либо результата, ибо количество сторонников власти от этого не увеличилось, число противников и беглецов возросло, а уровень жизни не повысился.

А тогда для чего все это? С какой опасностью борются? На какие оправдания надеются? Если на Крым, по-прежнему не признаваемый в международном сообществе, – так это не самое впечатляющее свершение, стратегически далеко не столь выигрышное, как уверяли. Культурных взлетов не видно, несмотря на впечатляющие результаты в Каннах: они случились не благодаря, а вопреки власти и достигнуты ее оппонентами, а не присяжными бардами. Количество ошибок, хаотических метаний вроде введения и отмены QR-кодов, небывалое нагромождение ляпов, нелепостей и жестокостей – все это на ровном месте, без всякого мотива – становится все красноречивее.

А я вам скажу, в чем великая историческая заслуга Владимира Путина и его времени. Заслуга столь значительная, что у него есть все шансы на память более благодарную, чем у Сталина, Брежнева или Ельцина. Он больше всех скомпрометировал авторитаризм, несменяемость, поощрение лояльных и отсев талантливых. Он продемонстрировал всю нищету казенного патриотизма и спецслужебного национализма. Он добил все, что поднимало головы после оттепели и перестройки. Он и его режим были самыми наглядными свидетельствами тупиковости этого пути.

И есть еще надежда, что для окончательной расправы с этими идеями и методами он воздержится от всемирного апокалипсиса, потому что все уже понятно.

Дмитрий Быков, «Собеседник»

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