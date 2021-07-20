The Guardian анализирует первые полгода президентства Байдена 20.07.2021, 11:52

Джо Байден

У президента США амбициозные цели.

Президент США Джо Байден пытался отказаться от хаотичной политики эпохи Дональда Трампа, но его ждет еще много вызовов, цитирует The Guardian издание "Зеркало недели. Украина".

Наибольшая потенциальная катастрофа - избирательное законодательство

«Находясь на посту президента США уже полгода Джо Байден имеет большие шансы вернуть Америку туда, где она была до пандемии коронавируса. COVID-19 постепенно отступает. На сегодня почти половина взрослого населения США полностью привита. Экономика начинает восстанавливаться. «План спасения» Байдена имеет успех», - говорит профессор политики в Калифорнийском университете в Беркли Роберт Рейх.

Но непонятно, вернет ли Байден Америку туда, где она была до Трампа. Много указов Байдена стерли большинство исполнительных распоряжений Трампа, но он еще не разрушил всю жестокую иммиграционную политику. Ксенофобская риторика Трампа исчезла, но Байден не возобновлял отношения с Китаем. Многие элементы тарифной войны Трампа все еще действуют, отмечает Рейх.

«Главная потенциальная катастрофа касается избирательного законодательства. Поскольку штаты, в которых преобладают республиканцы, продолжают ограничивать права голосования на основании заявлений Трампа относительно фальсификаций выборов 2020 года, единственная надежда на закон, устанавливающий минимальные национальные стандарты голосования», - добавляет аналитик.

Байден не сделал избирательные права своим приоритетом, что может сыграть против демократов на промежуточных выборах в следующем году.

Сможет ли Байден сохранить демократическое большинство в 2022 году?

«За полгода у власти администрация президента Байдена фактически достигла своей главной цели - исцелить общество и экономику. Более двух третей взрослых людей США получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Американский план спасения обеспечил экономику огромными стимулами в 1,9 триллиона долларов, а также укрепил сеть социальной защиты, что стало положительным шагом в борьбе с бедностью», - считает Джеффри Кабасервис из аналитического центра Niskanen.

Другие инициативы Байдена, такие как его недавнее распоряжение относительно антимонопольного законодательства, могут не достичь цели восстановить «открытую и честную конкуренцию» для американского капитализма. Но в целом достижения программы Байдена по материальному обеспечению для большинства граждан стали положительным шагом, считает аналитик.

«Тем не менее, наследие Байдена в конечном итоге будет зависеть от того, сможет ли он сохранить демократическое большинство в Конгрессе в 2022 году. Байден с опозданием признал угрозу от усилий республиканцев по ограничению избирательного законодательства. Среди других проблем стоит упомянуть иммиграцию, инфляцию, киберпреступность Росси, агрессию Китая и действия талибов в Афганистане после вывода войск США», - добавляет Кабасервис.

У Байдена мощные цели, но реализовать их будет трудно

«Хорошая новость заключается в том, что через шесть месяцев пребывания у власти Байден восстановил в стране ощущение «нормальности». После четырех лет Дональда Трампа Белый дом стал спокойнее. Но одновременно это и плохая новость», - говорит журналист Бхаскар Сункар.

Администрация Байдена инвестирует триллионы долларов в экономику. Президент, очевидно, хочет не просто «тратить» больше, он пытается сделать финансовую политику эффективной. Байден верит, что правительство может улучшить жизнь людей, считает журналист.

«Байден хочет быть более амбициозным президентом, чем Обама во время финансового кризиса. Но временные вливания денег не обеспечат длительных изменений, необходимых не только для улучшения жизни, но и для создания долговременной поддержки рабочего класса», - отмечает Сункар.

Байден продемонстрировал готовность к большим действиям, но он не реализовал многих структурных реформ. Президент институционально ограничен враждебными силами в собственной партии и вынужден мириться с шатким большинством в Конгрессе, но если он не найдет способ использовать свою политическую власть для преодоления некоторых из этих барьеров, Байден попадет в трудное положение после промежуточных выборов 2022 года.

Байдену придется вступить в конфликт с собственной партией

«Джо Байден вступил в должность президента, заявив, что после четырех лет пребывания под руководством Дональда Трампа нация вела битву за душу Америки. Учитывая то, что президент озвучил риторический призыв к единству, возникает вопрос, который будет определять его суть, с кем он будет бороться за душу Америки?», - говорит аналитик Тед Джонсон.

«Члены его партии настаивают на реформах, которые, вероятно, потребуют решительных политических шагов. Республиканцы возобновили свою законодательную неуступчивость и стремятся разрушить почти каждый шаг администрации Байдена. Первые шесть месяцев показали, что Байден не хочет вступать в эти сражения. Президент решил отдать приоритет двухпартийному единству для постепенных прогрессивных политических шагов», - добавляет Джонсон.

Хотя пакет экономической помощи стал «победным шагом», падение популярности вакцинации в Америке и появление нового варианта коронавируса свидетельствуют о необходимости смелых действий. Ожесточенная борьба партий, политика национальной безопасности, масштабная программа развития инфраструктуры, реформирование правоохранительной политики - все это свидетельствует о том, что у США есть много внутренних проблем, считает аналитик.

«Байдену придется решить, готов ли он вступать в спор с собственной партией в поисках двухпартийности. Кроме того, Республиканская партия все еще в плену трампизма», - говорит Джонсон.

«Байдену также предстоит решить проблему расовой несправедливости в США, исправив ошибки прошлого. В конце концов, реальный прогресс в направлении расовой справедливости будет измеряться тем, сможет ли Байден устранить расовые диспропорции в экономическом аспекте», - считает директор Программы Института экономической политики Валери Роулстон Уилсон.

По ее словам, администрация Байдена полностью не решит проблемы, которые складывались веками, но президент должен продолжать реализовать политику, которая способствует развитию расовой справедливости.

Байдену важно реализовать климатические цели уже сейчас

«Джо Байден оказался в невыгодном положении, ведь двухпартийное несогласие часто разрушает важные политические шаги. Политика Байдена относительно рабочих мест не соответствует тому, чего требует климатический кризис. Поддерживать «зеленый курс» будет не так легко, как ожидалось», - отмечает журналистка Кейт Аронов.

При этом Байден имеет еще ряд инструментов, которые помогут быстро начать сокращение выбросов. Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральный резерв, которые совместно регулируют банковский сектор, могут повысить требования для учреждений, что инвестируют в ископаемое топливо, помогая остановить поток денег с Уолл-стрит в уголь, нефть и газ, считает Аронов.

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