Азербайджан заявил о ранении военного на границе с Арменией 20.07.2021, 11:59

Инцидент произошел в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

Военнослужащий Азербайджана ранен в результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы двух стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана во вторник, 20 июля.

«19 июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован.

В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен.

«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», – добавили в Баку.

Напомним, 14 июля границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в которой погиб военный. Тогда в Ереване заявили, что азербайджанские военные пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

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