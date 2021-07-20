Беларусь готовится остаться дома
- 20.07.2021, 12:01
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Все вместе мы выйдем в отпуск и вернемся к работе в уже новой стране.
Предприниматели одними из первых поддержали протест. Кто-то помогал оплачивать лечение прошедшим СИЗО и ЦИПы, другие прятали протестующих у себя в подсобках, подвозили воду и цветы. Когда была объявлена общенациональная забастовка, предприниматели закрыли свои кафе и магазины и поехали к стенам заводов поддерживать стачку, пишет телеграм-канал «Менск разам!».
Бизнес понимает, насколько важно работать и развиваться в нормальной конкурентной среде, где установлены адекватные налоги, где выдают кредиты на развитие, где можно просто спокойно работать.
Сейчас Беларусь готовится остаться дома. У нас останутся наши магазины и производства, наши сотрудники не будут уволены. Просто момент, все вместе мы выйдем в отпуск и вернемся к работе в уже Новой Беларуси.
Чтобы уйти в отпуск, нужно подготовиться финансово и морально, подготовить своих сотрудников. Предупредить. И вы, и они будут счастливы отдохнуть. К тому же, впереди нас ждет много работы.
Жыве Беларусь!